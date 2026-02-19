T20 World Cup 2026: ‘हमारे लिए एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस थी', सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, जीत के बाद कप्तान सलमान आगा का बड़ा बयान

Salman Ali Agha on Pakistan Qualified for Super Eight T20 World Cup 2026: सलमान अली आगा ने बुधवार को कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में ग्रुप A के मैच में नामीबिया पर बड़ी जीत के बाद पाकिस्तान के ऑल-राउंड प्रदर्शन की तारीफ़ की. उन्होंने इसे बल्ले और गेंद दोनों से एक शानदार और पूरी कोशिश बताया. मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान आगा ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक पूरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए. मुझे लगता है कि हमने पावर-प्ले में अच्छी बैटिंग की, हमने पावर-प्ले में बहुत अच्छी शुरुआत की, और बीच में, हमने पार्टनरशिप की, और फिर हमने अच्छा खत्म किया."

पाकिस्तान ने शुरुआत में ही आक्रामक शुरुआत के साथ नींव रखी और बीच के ओवरों में मोमेंटम बनाए रखा, फिर मज़बूती से खत्म किया, जिसका बड़ा कारण साहिबज़ादा फरहान की शानदार सेंचुरी थी. आगा ने ओपनर की खास तारीफ़ की, और हाल के महीनों में उनकी कंसिस्टेंसी और असर पर ज़ोर दिया.

उन्होंने कहा, "साहिबज़ादा शानदार रहे हैं. जिस तरह से वह पिछले छह महीनों से हमारे लिए बैटिंग कर रहे हैं, वह बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने आज 100 रन बनाए. मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ."

पाकिस्तान का दबदबा उनकी बैटिंग से कहीं ज़्यादा था. उनके बॉलर्स ने पक्का किया कि नामीबिया चेज़ में कभी पैर न जमा पाए, उन्होंने डिसिप्लिन्ड लाइन्स और स्मार्ट वेरिएशन्स से लगातार प्रेशर बनाया. आगा ने कहा, “और जब बॉल की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हम खतरनाक थे, और हम बेरहम थे. हमने सही एरिया में बॉलिंग की, चाहे वह फास्ट बॉलर हो या स्पिनर. मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस थी.”

आगा ने पाकिस्तान के स्पिन अटैक के असर पर भी बात की, उनके एक खास बॉलर की मुश्किलों को माना और आगे मुश्किल मौकों पर उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया.

उन्होंने कहा, "मेरा यकीन करो, यह मुश्किल है. उसका सामना करना मुश्किल है. जब भी मैंने उसे डोमेस्टिक मैचों में खेला है, मुझे यह बहुत मुश्किल लगा है क्योंकि उसे पहचानना बहुत, बहुत मुश्किल है, और फिर जब वह रुकता है. यह बहुत, बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि वह हमारे लिए खेल रहा है, और जिस तरह से वह बॉलिंग कर रहा है, उससे मैं बहुत खुश हूं. मुझे सच में उम्मीद है कि वह अभी जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, उसी तरह से आखिरी ओवरों में भी अच्छी बॉलिंग कर सके और हमें और मैच जिता सके."

पाकिस्तान ने पूरे मैच में अपने स्पिनरों पर बहुत भरोसा किया, कोलंबो की पिच का अच्छे से फायदा उठाया और अपने पेस ऑप्शन को रिज़र्व रखा. आगा ने बताया कि टीम की स्पिन डेप्थ ने उन्हें अपने फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किए बिना मैच को कंट्रोल करने में मदद की. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हमारे पास स्पिनर्स की लग्ज़री है. हमारे पास ऑल-राउंडर्स हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, और फिर जब स्पिन बॉलिंग की बात आती है तो हमारे पास एक प्रॉपर मैच-विनर है. इसलिए अगर श्रीलंका में आपके पास इतनी स्पिन बॉलिंग है, तो आपको बीच में फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर हमें बीच में फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवानी है, तो हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो वह भी कर सकते हैं. लेकिन अभी, हम स्पिनर्स के साथ बॉलिंग करके ठीक हैं.”

इस जीत से टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पोजीशन मज़बूत होने के साथ, आगा ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अपने आने वाले मैच पर ध्यान दिया, और अपनी टीम के मौजूदा फॉर्म पर भरोसा जताया, साथ ही आगे की चुनौती को भी माना.

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम सच में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. न्यूज़ीलैंड अच्छा क्रिकेट खेल रहा है. इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा गेम होगा. और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम अभी खेल रहे हैं, अगर हम अगले गेम में भी वैसा ही परफ़ॉर्मेंस दोहराते हैं, तो मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे.”