विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, भारत के खिलाफ मैच से पहले बड़े खिलाड़ी के चोटिल होने की खबर, देखें वायरल तस्वीर

Salman Ali Agha Injury Update IND vs PAK: बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे सितारों के बाहर होने के कारण, सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम के लिए यह बड़ी परीक्षा होगी.

Read Time: 3 mins
Share
पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, भारत के खिलाफ मैच से पहले बड़े खिलाड़ी के चोटिल होने की खबर, देखें वायरल तस्वीर
Salman Ali Agha Injury Update Asia Cup 2025
  • सलमान अली आगा एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले वार्म-अप और फुटबॉल ड्रिल में हिस्सा नहीं ले पाए हैं
  • पाकिस्तान टीम ग्रुप ए के पहले मैच में कमजोर ओमान के खिलाफ अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है
  • भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल हैं और दोनों टीमों के बीच मुकाबला रविवार को दुबई में खेला जाएगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Salman Ali Agha Injury Update IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले का इंतजार अब खत्म होने वाला है और टीम इंडिया ने अपने अभियान का आगाज भी यूएई के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ कर ली है, इस बीच पाक्सितान खेमें में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा, पाकिस्तान की टीम एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले शुक्रवार को ग्रुप ए के अपने पहले मैच में कमजोर ओमान के खिलाफ अपनी तैयारी को पुख्ता अंजाम देने की कोशिश करेगी.

मगर पाकिस्तान के जियो न्यूज़ चैनल से जो खबर आ रही है वो ये है की पाक कप्तान सलमान अली आगा साथी खिलाड़ियों के साथ ही गए हैं लेकिन मैदान पर वार्म-अप और फुटबॉल ड्रिल से दूर रहे और ज्यादा देर ट्रेनिंग में भी हिस्सा नहीं लिया, भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले ये पूरी टीम और मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है.

देखिए कप्तान सलमान अली आगा की वायरल तस्वीर

Add image caption here

Add image caption here
Photo Credit: X@Quillcraft_S

ग्रुप ए के अपने पहले मैच में ओमान  पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, "हम एशिया कप के लिए मददगार तरीके से तैयारी करना चाहते थे और हमने ऐसा किया भी है." "हम घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के बाद से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अब हम अच्छी स्थिति में हैं और पूरी तरह से तैयार हैं."  बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जैसे सितारों के बाहर होने के कारण, सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम के लिए यह बड़ी परीक्षा होगी.

ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई शामिल हैं, और भारत-पाकिस्तान का मुख्य मुकाबला रविवार को दुबई में होगा.

ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. इस ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सुपर 4 चरण में पहुंचेंगी, जहाँ राउंड-रॉबिन प्रारूप के आधार पर फाइनलिस्ट का चयन होगा. सुपर 4 की शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में होने वाले फाइनल में आमने-सामने होंगी.

भारत और पाकिस्तान, दोनों पूर्व चैंपियन, सुपर 4 में और संभवतः बहुप्रतीक्षित फाइनल में एक-दूसरे का सामना करने के प्रबल दावेदार हैं. पाकिस्तान ने आगा के नेतृत्व में एक युवा टीम चुनी है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. सैम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद नवाज़, सूफियान मुकीम और खुद आगा जैसे खिलाड़ियों से मैच जिताने की उम्मीद है.

पाकिस्तान टीम: फखर जमान, हसन नवाज, खुशदिल शाह, सईम अयूब, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली हसन अली, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम जूनियर.

ओमान टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), आशीष ओडेदरा, आमिर कलीम, करण सोनावले, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला, हम्माद मिर्जा, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, मोहम्मद इमरान.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com