PAK vs OMAN: 'गरजे बहुत थे मगर बरसे नहीं', बेबी बॉल पर कप्तान सलमान अली आगा गोल्डन डक बन लौटे पवेलियन

Salman Ali Agha Golden Duck PAK vs OMAN Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 अंतरराष्ट्रीय के ग्रुप ए मैच में शुक्रवार को यहां ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 160 रन बनाये. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हारिस ने 43 गेंद में 66 रन बनाए. ओमान के लिए आमिर कलीम और शाह फैसल ने तीन-तीन विकेट चटकाये.

Salman Agha Sir ya itani jaldi kya thi apko ana jana ki #PAKvsOMAN pic.twitter.com/ChAF4DqeVG — Ahsan Shah 💚🇵🇰 (@ahsan_shah90) September 12, 2025

आमिर कलीम की गेंद पर सलमान आगा ने फुलटॉस गेंद पर हवा में शॉट खेल दिया और हम्माद मिर्ज़ा द्वारा वो कैच आउट हो गए. पाकिस्तानी कप्तान ने अपनी पहली ही गेंद पर फुलटॉस को सीधा फील्डर के हाथ में मारा. सलमान आगा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. वह बस फुलटॉस पर चौका लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बहुत अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई और सलमान को पवेलियन लौटना पड़ा.

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान ने मैच की दूसरी ही गेंद पर सैम अयूब (0) का विकेट गंवा दिया, जिन्हें शाह फैसल ने विकेट के सामने प्लंब कैच किया. अयूब ने रिव्यू लिया, लेकिन तीसरे अंपायर ने उसे खारिज कर दिया. इसके बाद, मोहम्मद हारिस (43 गेंदों पर 66 रन) और साहिबज़ादा फरहान (29 गेंदों पर 29 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला.

10वें ओवर में, हारिस ने सुफ़यान महमूद की गेंद पर डीप मिडविकेट पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. हारिस के अर्धशतक ने पाकिस्तान के लिए एक ठोस शुरुआत सुनिश्चित की, लेकिन दूसरे छोर पर फरहान को टाइमिंग की कमी खली. फरहान ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 11वें ओवर में बाएँ हाथ के स्पिनर आमिर कलीम (3/31) की गेंद पर कैच एंड बोल्ड हो गए.

कलीम ने 13वें ओवर में दो झटके देकर पाकिस्तान को ढेर कर दिया. कलीम ने पहले हारिस को क्लीन बोल्ड किया, जब बल्लेबाज़ रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में गेंद का अंदरूनी किनारा स्टंप्स पर लगा. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा (0) को भी आउट किया, जिन्हें हम्माद मिर्ज़ा ने फुलटॉस पर कैच किया.

बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज़ शाह फैसल (3/34) ने हसन नवाज़ (9) को डीप पॉइंट पर हसनैन शाह के हाथों कैच आउट कराया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 16.4 ओवर में 5 विकेट पर 120 रन हो गया. इसके बाद मोहम्मद नवाज़ (10 गेंदों पर 19 रन) आए और उन्होंने विपक्षी टीम पर आक्रमण शुरू कर दिया, फखर ज़मान (नाबाद 23) के साथ मिलकर बाउंड्री लगाते हुए पाकिस्तान को बढ़त दिलाई.

नवाज़ ने 18वें ओवर में हसनैन शाह की गेंद पर लगातार दो चौके लगाए, जबकि ज़मान ने भी उसी ओवर में एक चौका जड़ा. नवाज़ ने तेज़ रन बनाने की चाह में आखिरी ओवर में आउट होने से पहले अच्छी पारी खेली. ज़मान एक छोर पर डटे रहे और 16 गेंदों पर 23 रन बनाए.