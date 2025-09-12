विज्ञापन
Pakistan vs Oman: शून्य पर ऐसे गच्चा खा गए बाबर आजम के 'उत्तराधिकारी' सैम अयूब, भारत से पहले ओमान ने कर दिया खस्ता हाल

Saim Ayub: पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया.

Saim Ayub Dismissed for Golden Duck PAK vs OMAN
  • सलमान आगा ने एशिया कप टी20 ग्रुप ए मैच में ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया
  • पहले ओवर में शाह फैसल की गेंद पर सैम अयूब बिना कोई रन बनाए एलबीडब्ल्यू होकर आउट हो गए
  • सैम अयूब का शॉट और रिव्यू दोनों खराब साबित हुए जिससे पाकिस्तान ने शुरुआती विकेट और एक रिव्यू गंवा दिया
pakistan vs oman Saim Ayub Golden Duck PAK vs OMAN: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने एशिया कप टी20 अंतरराष्ट्रीय ग्रुप ए के अपने पहले मैच में शुक्रवार को यहां ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले ही ओवर में शाह फैसल सैम की गेद पर अयूब (0) पर एलबीडब्ल्यू हो गए और ओमान को शानदार शुरूआत मिली. 

Photo Credit: @Saabir_Saabu01

शाह फ़ैसल की गेंद पर सैम अयूब एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. अयूब का शॉट और रिव्यू दोनों ही बेहद खराब रहे और पाकिस्तान ने शुरुआत में ही एक विकेट और एक रिव्यू गंवा दिया. अयूब फैसल की सीधी और फुल लेंथ वाली गेंद पर झुके और लाइन के पार स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और गेंद उनके पिछले पैड पर लगी. वह लगभग झुके हुए थे और गेंद सीधे स्टंप के ठीक सामने लगी जैसा की रिव्यू में गेंद किसी भी तरह से चूकती नहीं दिखी. यह शॉट एकदम सीधा शॉट था, लेकिन फिर भी अयूब ने ऑनफील्ड कॉल को चुनौती देने का फैसला किया और अपनी टीम का रिव्यू गंवा दिया.

