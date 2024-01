Sachin Tendulkar: 'यूं ही नहीं ये...', 16 गेंदों में 27 रन ठोककर मैदान पर बिखेरा जादू, एक विकेट भी चटकाया - VIDEO

Sachin Tendulkar

Sachin Tendulkar: भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक टी20 प्रदर्शनी मैच के दौरान अद्भुत हरफनमौला प्रदर्शन से समय का रुख पलट दिया. "वन वर्ल्ड बनाम वन फ़ैमिली" (Sachin Tendulkar in One World vs One Family) नाम के मुकाबले में सचिन ने एक विकेट लिया और केवल 16 गेंदों पर 27 रन भी बनाए. यह दस्तक ट्रेडमार्क शॉट्स से भरी हुई थी और प्रशंसक उनकी टाइमिंग से पुरानी यादों में खो गए थे. श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के साथ सचिन की संभावित भिड़ंत को लेकर भीड़ बेहद उत्साहित थी और अंतिम हंसी इस स्पिनर को ही मिली. मुरलीधरन (Murlidhran takes SachinTendulkar wicket) ने पहली ही गेंद पर सचिन को आउट कर दर्शकों को निराश कर दिया.