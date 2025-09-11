विज्ञापन
क्या सचिन तेंदुलकर बनेंगे बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष? चर्चाओं के बीच सामने आई बड़ी खबर

Sachin Tendulkar Update on Next BCCI President: दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को 28 सितंबर को अपनी वार्षिक आम बैठक में चुनाव कराने हैं.

  • सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की अटकलों को अपनी प्रबंधन फर्म के माध्यम से पूरी तरह खारिज किया है
  • तेंदुलकर की प्रबंधन फर्म ने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन या विचार नहीं किया गया है
  • वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल जुलाई में उनकी 70 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण समाप्त हो चुका है
Sachin Tendulkar Next BCCI President or Not Big Update: महान बल्लेबाज़ और पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह अगले बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं. उनकी प्रबंधन फर्म ने ऐसी सभी अटकलों को "निराधार" बताया. 52 वर्षीय तेंदुलकर की प्रबंधन फर्म ने उनकी ओर से यह बयान जारी कर उन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वह रोजर बिन्नी के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं. बिन्नी का कार्यकाल जुलाई में उनके 70 वर्ष के होने के बाद समाप्त हो गया था.

कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "हमारे संज्ञान में आया है कि श्री सचिन तेंदुलकर के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या नामांकित किए जाने के बारे में कुछ रिपोर्ट और अफवाहें फैल रही हैं."

इसमें आगे कहा गया है, "हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान न दें."

दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को 28 सितंबर को अपनी वार्षिक आम बैठक में चुनाव कराने हैं. बिन्नी को अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बोर्ड के संविधान में इस पद के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है. एजीएम के दौरान बीसीसीआई लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के साथ-साथ आईसीसी में बोर्ड के प्रतिनिधि की भी नियुक्ति की जाएगी.

