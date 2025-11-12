विज्ञापन
India Playing 11: भारतीय टीम के सहायक कोच ने प्लेइंग XI को लेकर किया खुलासा, यह खिलाड़ी नहीं खेलेगा पहला टेस्ट

India Playing XI vs South Afrca: रयान टेन डोशेट ने पहले टेस्ट में भारत की इलेवन को लेकर टीम इंडिया की रणनीति का खुलासा किया है.

  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच चौदह नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा
  • सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने नितीश को लेकर टीम की रणनीति में कोई बदलाव नहीं बताया
  • नितीश इस टेस्ट में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि चुनौती के अनुसार संतुलन जरूरी है
Ryan ten Doeschate on India Playing XI vs South Afrca: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा. पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसको लेकर सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने बात की है. रयान टेन डोशेट ने पहले टेस्ट में भारत की इलेवन को लेकर टीम इंडिया की रणनीति का खुलासा किया है. सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "नितीश को लेकर हमारी स्थिति नहीं बदली है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मौका नहीं मिला था. लेकिन यहां की चुनौती को देखते हुए, मुझे लगता है कि वह इस हफ़्ते प्लेइंग इलेवन से बाहर रहेंगे. सहायक कोच ने आगे ये भी कहा कि, "बल्लेबाज़ी की गहराई और विशेषज्ञ गेंदबाज़ों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है. हम सिर्फ़ एक ऑलराउंडर को लाने के लिए किसी की बलि नहीं चढ़ाना चाहते."

पीटीआई ने आठ नवंबर को बताया था कि जुरेल को विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत फिट होकर टीम में लौट आए हैं.

घरेलू सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक जुरेल के स्कोर का क्रम 140, 1 और 56, 125, 44 और 6, 132 और नाबाद 127 रन रहा है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक भी लगाया था और उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

जुरेल और पंत को लेकर क्या बोले सहायक कोच 

रयान टेन डोशेट  ने पंत और जुरेल को एक साथ प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने पर कहा, "मुझे नहीं लगता कि आप जुरेल इस टेस्ट से बाहर रख सकते हैं. किसी को तो बाहर होना ही होगा. इसका सीधा सा जवाब है. उनका इस हफ़्ते खेलना तय है. अगर हम ध्रुव और ऋषभ को एक साथ खेलते हुए नहीं देखते हैं तो मुझे हैरानी होगी.'

