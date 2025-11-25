ऋतुराज गायकवाड़ vs यशस्वी जयसवाल, कौन करेगा रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग? आकाश चोपड़ा ने की भविष्यवाणी

Ruturaj Gaikwad vs Yashasvi Jaiswal: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को लगभग 2 साल बाद मौका दिया गया है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि गायकवाड़ को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की संभावना कम है. बता दें, सलामी कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हैं. गिल वनडे में रोहित के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, ऐसे में ओपनिंग में एक स्लॉट खाली है.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"ऋतुराज गायकवाड़ ने इतने रन बनाए हैं कि उनका चयन पक्का हो गया था. अभिषेक शर्मा को भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन यशस्वी जायसवाल को पहले मौका मिलना जरूरी है. वह इसके हकदार हैं. मुझे नहीं लगता कि ऋतुराज प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे. रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ही पारी की शुरुआत करेंगे."

ऋतुराज गायकवाड़ दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में भारत ए की तरफ से खेलते हुए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे थे. एक शतक और एक अर्धशतक लगाने वाले गायकवाड़ को इस सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था. इसी आधार पर 2023 के बाद उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है.

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का इंजरी की वजह से टीम में न होना भी गायकवाड़ की वापसी का कारण बना. यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह दी गई है, इसलिए गायकवाड़ को शायद ही मौका मिले. हालांकि, ये भी हो सकता है कि गायकवाड़ को मध्यक्रम में मौका दे दिया जाए. गायकवाड़ ने 2022 में वनडे में डेब्यू किया था। कुल 6 मैचों में वह 115 रन बना चुके हैं.

नितीश कुमार रेड्डी को भी वनडे टीम में जगह दी गई है. उनके चयन पर आकाश चोपड़ा ने कहा,"मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि टीम नितीश कुमार रेड्डी से क्या करवाना चाहती है. टेस्ट क्रिकेट में भी यही हाल है. उनसे कभी बल्लेबाजी करवाई जाती है और कभी गेंदबाजी. पर्याप्त मौके दोनों ही विभाग में नहीं दिए जाते. रेड्डी को एक जैसा रोल पाने में मुश्किल हुई है." दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में, दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा.

