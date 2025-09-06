सचिन, सहवाग, गंभीर जैसी तमाम दिग्गज हस्तियां दिनेश कार्तिक की ऑल टाइम भारतीय प्लेइंग XI से हुईं बाहर

Dinesh Karthik Picks India All Time T20 XI: टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जरूर रिटायरमेंट ले ली है. मगर खेल से दूर नहीं हुए हैं. पहले जहां वहां अपने छक्के-चौकों से लोगों का मनोरंजन किया करते थे. कमेंट्री बॉक्स में अपने अपनी आवाज से समां बांधते हैं. 40 वर्षीय स्टार ने अपने अनुभव के आधार पर टीम इंडिया की अबतक की सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. जिनके एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-
अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा बने ओपनर
ओपनर के तौर पर दिनेश कार्तिक ने गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को नजरअंदाज करते हुए अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा का चुनाव किया है. रोहित शर्मा के विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया जगजाहिर है. वहीं युवा स्टार अभिषेक शर्मा ने हाल के दिनों में अपनी उम्दा बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है.
कार्तिक ने मध्यक्रम में इन खिलाड़ियों का किया चुनाव
कार्तिक ने मध्यक्रम में एक से बढ़कर एक भारतीय दिग्गजों का चुनाव किया है. जिसमें विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और युवराज सिंह का नाम शामिल है. कार्तिक ने वन डाउन पर किंग कोहली को रखा है, जो विकट परिस्थियों में पारी को संवारने का हुनर रखते हैं. चौथे स्थान पर उन्होंने टी20 के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव और पांचवें स्थान के लिए युवराज सिंह पर भरोसा जताया है.
दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों का किया चुनाव
कार्तिक ने अपनी ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन में दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल का नाम शामिल है. पंड्या और पटेल दोनों ही बल्ले और गेंद से मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.
एमएस धोनी को सौंपी टीम की कमान
कार्तिक ने अपनी टीम की कमान एमएस धोनी के हाथों मे सौंपी है. जिन्होंने साल 2007 में भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया था. यही नहीं उन्होंने विकेटकीपिंग की भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रखी है.
तीन गेंदबाजों का किया चुनाव
कार्तिक ने अपनी टीम में दो तेज गेंदबाजों, जबकि एक मुख्य स्पिनर का चुनाव किया है. तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि मुख्य स्पिनर के तौर पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह दी है.
दिनेश कार्तिक की ऑल टाइम भारतीय प्लेइंग XI:
अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, हार्दिक पंड्या, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार.
