12 चौके, 10 छक्के, 43 गेंदों पर 118 रन, जब इंदौर में गरजा था रोहित का बल्ला, अब तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

Rohit Sharma Record: हिटमैन रोहित शर्मा जब क्रीज पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं तो देखने वाले अपनी सीट छोड़ देते हैं. वजह हर एक या दो गेंद के बाद ब्राउंडी लगनी तय है, फिर उठकर जश्न भी तो मनाना है. रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ-साथ आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस के लिए कई यादगार पारियां खेली है. आज रोहित शर्मा की एक ऐसी यादगार पारी की चर्चा. रोहित ने इस पारी में ऐसा तूफान मचाया था कि टीम इंडिया ने 120 गेदों पर 260 रन ठोक दिए थे.

श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में दिखा था रोहित का तूफानी अंदाज

रोहित ने इस पारी में 12 चौके, 10 गगनचुंबी छक्के लगाए थे. उन्होंने 43 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली थी. रोहित की यह तूफानी बल्लेबाजी आज ही के दिन साल 2017 में इंदौर में देखने को मिला था. इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई इस पारी में रोहित ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया था. यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है.

रोहित शर्मा ने जमाया है भारत के लिए सबसे तेज शतक

दरअसल यह रिकॉर्ड है भारत के लिए सबसे तेज शतक का. रोहित ने इस पारी के दौरान मात्र 35 गेंदों में शतक पूरा किया था. जो अभी तक भारत के लिए सबसे तेज शतक है. इसी साल फरवरी में अभिषेक शर्मा रोहित के रिकॉर्ड के आस-पास पहुंचे थे. लेकिन वो रोहित के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सके.

अभिषेक करीब तो पहुंचे लेकिन तोड़ नहीं सके रिकॉर्ड

अभिषेक ने इंग्लैड के खिलाफ 37 गेंदों पर शतक पूरा किया. जो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक है. इंदौर में मुंबईचा राजा रोहित के बल्ले से मचे तूफान के कारण भारत ने श्रीलंका को 88 रनों के बड़े अंतर से हराया था. आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने रोहित के रिकॉर्ड को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्टर साझा किया है.