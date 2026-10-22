भुवनेश्वर कुमार के टीम इंडिया में कम बैक पर रोहित शर्मा का पहला रिएक्शन, बोले- हमारे धुरंधर की वापसी हुई है

भुवनेश्वर कुमार ने चार साल बाद भारत की टीम में वापसी की है और वह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 मैचों की सीरीज के पहले T20I में खेलने के लिए तैयार हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी-20 मैच खेला जाने वाला है. उससे पहले भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भुवी के कमबैक पर बात की है. क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में, वापसी के बाद भुवनेश्वर अपना दूसरा मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने से पहले, रोहित शर्मा ने भुवनेश्वर के लिए एक दिल छू लेने वाला संदेश भेजा.
'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' में बात करते हुए, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने कहा "हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे. " रोहित ने ये भी कहा कि जिस तरह से भुवी हमारे लिए एक धुरंधर क्रिकेटर है.
Rohit Sharma talks about the comeback of Bhuvneshwar Kumar 🥹❤️ https://t.co/9VKaYEflc3— Johns. (@CricCrazyJohns) October 22, 2026
भुवनेश्वर ऑस्ट्रेलिया में 2022 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा. भले ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें संघर्ष करना पड़ा और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भुवनेश्वर को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के दौरे के बाद टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था. लेकिन आईपीएल में भुवी ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया. आईपीएल 2025 (17 विकेट) और 2026 (28 विकेट) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें 4 साल के बाद पहली बार भारतीय टीम में चुना गया, उन्होंने 88 T20I मैचों में 90 विकेट लिए हैं.
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भारत की T20I टीम के लिए न्यूजीलैंड सीरीज
श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, बेयर्न कुमार, प्रिंस यादव, मयामी यादव, शमीम सैमसन, वरुण शाहरुख, अर्शदीप सिंह, सूर्यवंशी
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