'रोहित शर्मा भारतीय सर्वकालिक महान बल्लेबाजों...', मांजरेकर ने यह क्या कह दिया, हैरतअंगेज बयान

Manjrekar on Rohit Sharma: सभी भारतीय फैंस जानते हैं कि संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) को पूर्व में अपने बयानों और कमेंट के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है. जडेजा के साथ 'बिट्स एंड पीसेज' को लेकर तो विवाद ऐसा बढ़ा कि मांजरेकर की कमेंट्री बॉक्स तक से छुट्टी हो गई, लेकिन मांजरेकर ही हैं कि अपने 'स्थायी सुर' से हिलने को राजी ही नहीं. अब जबकि एशिया कप (Asia Cup 2025) शुरू होने जा रहा है, तो उससे पहले ही मांजरेकर ने बहुत ही हैरतअंगेज बयान दिया है. संजय ने कहा है कि भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा (Manjrekar on Rohit Shamra) सर्वकालिक महान भारतीय खिलाड़ियों में शामिल होने के लिए फिट नहीं हैं.

मांजरेकर का कहना है कि भले ही रोहित सीमित ओवरों के क्रिकेट में शानदार बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन जब 'ऑल टाइम इंडियन बैटिंग ग्रेट'की बात आती है तो रेड-बॉल क्रिकेट को अधिक महत्व दिया जाता है. रोहित ने इस साल की शुरुआत में बतौर कप्तान भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया था. मई में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. 38 वर्षीय रोहित बारबाडोस में टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके थे. मांजरेकर ने दूरदर्शन पर 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में कहा, 'रोहित शर्मा सर्वकालिक महान भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल नहीं हैं, क्योंकि यहां हम सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की बात कर रहे हैं. रोहित इस सूची में जगह नहीं बना पाते.'

उन्होंने कहा, 'लेकिन अगर आप वनडे क्रिकेट, निःस्वार्थता या कप्तानी की बात करें, तो रोहित शर्मा का नाम लेना ही होगा. खासकर वर्ल्ड कप 2023 के बाद लोगों का उनके प्रति जो प्यार बढ़ा है, वह बिल्कुल अलग स्तर पर है. फैंस ने देखा कि वह कभी अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि टीम के फायदे के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बलिदान को भी तैयार रहते हैं. यही उनकी असल खासियत है.' मांजरेकर बोले, 'वनडे क्रिकेट में रोहित का दबदबा हमेशा देखने लायक रहा, लेकिन जब बात 'ऑल टाइम इंडियन बैटिंग ग्रेट' की आती है, तो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा अहमियत दी जाती है. मेरा मानना है कि टेस्ट में उन्होंने कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ा.'

कुछ ऐसा रहा है रिकॉर्ड रोहित का

रोहित शर्मा ने टेस्ट फॉर्मेट में 67 मैच खेले, जिसकी 116 पारियों में 40.57 की औसत के साथ 4,301 रन बनाए। इस दौरान रोहित के बल्ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले। उनकी कप्तानी में भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचा. वहीं, 273 वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने 48.76 की औसत के साथ 11,168 रन बनाए. इस दौरान रोहित ने 32 शतक और 58 अर्धशतक जमाए. वहीं भारत को टी20 विश्व कप विजेता बनाने वाले रोहित ने इस फॉर्मेट में 159 मुकाबले खेलते हुए 32.05 की औसत के साथ 4,231 रन अपने नाम किए. रोहित ने भारत के लिए टी20 क्रिकेट में पांच शतक जड़े हैं.