रोहित का ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बड़ा इशारा, चंद ही मैचों में 3 बड़े कारनामे, बड़े-बड़े नहीं कर सके

Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही संपन्न वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद रोहित ने X पर दिल की बात पोस्ट करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया

भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा
PTI

हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में प्लयेर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर बड़ा इशारा कर दिया है. रोहित ने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया है कि अब वह कम से कम खेलने के लिए तो इस देश में नहीं ही आएंगे. पूर्व कप्तान ने सिडनी एयरपोर्ट पर एंट्री के दौरान अपनी तस्वीर के साथ संदेश X पर पोस्ट किया, लेकिन उनके चाहने वालों ने अपने हिसाब से अलग-अलग रूप में लिया, लेकिन संदेश साफ था कि वह अब बतौर टीम इंडिया खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलिया नहीं ही आएंगे. रोहित ने X पर लिखा, 'एक आखिरी बार, सिडनी से विदाई.' मतलब रोहित ने कम से कम ऑस्ट्रेलिया दौरे से तो संन्यास का ऐलान कर दिया है. बहरहाल, रोहित के तमाम चाहने वाले पूर्व कप्तन के उन तीन बड़े कारनामों पर हमेशा सीना चौड़ा करेंगे, जो खेल के और बड़े दिग्गज उनसे कहीं ज्यादा मैच खेलने के बावजूद नहीं ही कर सके. 

     

 1. सबसे ज्यादा शतक  

निश्चित ही, आगे कोई न कोई बल्लेबाज यह रिकॉर्ड तोड़ ही देगा, लेकिन फिलहाल वनडे में रोहित ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले विदेशी बल्लेबाज हैं. उन्होंने 33 मैचों में 6 शतक जड़े हैं. इसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 171 रन है, तो 5 अर्द्धशतक भी उनके बल्ले से निकले हैं. रोहित 3 बार खाता भी नहीं खोल पाए.

  2. सबसे ज्यादा छक्के

भारतीय पूर्व कप्तान तीनों फॉर्मेटों में मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इकलौते ऐसे विदेशी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 50 से ज्यादा छक्के जड़े हैं. रोहित ने वनडे में 39, टेस्ट में 10 और टी20 में 10 छक्के लगाए हैं. कुल मिलाकर रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में 59 छक्के जड़े हैं. और उन्हें छोड़ कर कोई भी विदेशी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नही कर सका है.

3. सचिन को भी यह उपलब्धि नहीं

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर खासी वनडे क्रिकेट खेली है. खेली अपने समय में राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने भी है, लेकिन कोई भी दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई में वनडे में दो बार प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं ही बन सका. यह गौरव हासिल करने वाले रोहित इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं.

