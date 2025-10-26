विज्ञापन
विश्व कप 2027 से पहले रोहित और विराट के पास इतने मैच, जानें कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेंगे

India's ODI Schedule: साल 2027 विश्व कप से पहले रोहित और विराट दोनों को ही नियमित अंतराल पर देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा

विश्व कप 2027 से पहले रोहित और विराट के पास इतने मैच, जानें कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेंगे
रोहित और विराट की फाइल फोटो
PTI

अगरकर एंड कंपनी और आलोचक कुछ भी कहें, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में दोनों पूर्व कप्तानों रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat kohli) ने सभी को करारा जवाब देते हुए बता दिया कि न तो वे खत्म ही हुए हैं और दोनों का लक्ष्य भी पूरी तरह साफ है. रोहित और विराट दोनों ने ही संदेश दे दिया कि वे साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने लिए एकदम उतावले हैं. और मेगा टूर्नामेंट से पहले उनका कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है. वैसे इन दोनों को विश्व कप की तैयारी करने के लिए पूरा-पूरा और आसान मौका मिलेगा क्योंकि तब तक दोनों को ही अच्छी-खासी संख्या में मैच खेलने को मिलेंगे.

नियमित अंतराल पर मिलेंगे पर्याप्त मुकाबले

रोहित और विराट का अगला अभियान इसी साल अगले महीने नवंबर-दिसंबर में भारत दौरे पर आने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा. इस दौरे में तीन मैच खेले जाएंगे. साथ ही, 2 टेस्ट और 5 वनडे भी खेले जाएंगे, लेकिन इन दोनों ही फॉर्मेटों से दोनों ही दिग्गज पहले ही रिश्ता खत्म कर चुके हैं.

विश्व कप से पहले 7 सीरीज

साल 2027 विश्व कप से पहले दोनों ही बल्लेबाजों को अलग-अलग टीमों के खिलाफ 7 सीरीज और कुल मिलाकर  21 वनडे मैच खेलने का मौका रहेगा. शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे से होगी. और फिर इसका समापन अगले साल के आखिरी महीने में श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर में होगा. चलिए टीम इंडिया के शेड्यूल (अगर बदलाव नहीं होता है) के बारे  में डिटेल से जान लीजिए.

समय                     प्रतिद्वंद्वी        मैच        जगह

नवंबर-दिसंबर (25)       द.अफ्रीका         3             भारत

जनवरी (2026)            न्यूजीलैंड           3              भारत

जून                        अफगानिस्तान        3              भारत

जुलाई                          इंग्लैंड             3              भारत

सितंबर-अक्तूबर           विंडीज             3              भारत

अक्टूबर-नवंबर            न्यूजीलैंड          3             न्यूजीलैंड

दिसंबर                       श्रीलंका           3              भारत

