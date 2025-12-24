विज्ञापन
'सूर्यकुमार यादव की वजह से', शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर रॉबिन उथप्पा को लगा झटका

Robin Uthappa react on Shubman Gill: उथप्पा ने आगे कहा, क्योंकि सू्र्यकुमार यादव रन नहीं बना रहे हैं. इसलिए गिल को ड्राप किया गया है. शायद यही वजह है, "मैं आपको बता सकता हूं, SKY फॉर्म में तो है लेकिन रन नहीं बना रहा है. अगर आपने एक खास लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला है तो इसे समझना बहुत मुश्किल है. जैसे शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है."

'सूर्यकुमार यादव की वजह से', शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर रॉबिन उथप्पा को लगा झटका
Robin Uthappa on T20 World Cup 2026:
  • पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने टी20 वर्ल्ड कप टीम से शुभमन गिल को न चुनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है
  • उथप्पा के अनुसार, टीम में एक से ज्यादा खराब फॉर्म वाले खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जा सकता
  • उन्होंने बताया कि सूर्यकुमार यादव रन नहीं बना रहे हैं इसलिए शुभमन गिल को टीम से बाहर रखा गया
Robin Uthappa on Shubman Gill: टी-20 वर्ल्ड कप की टीम से शुभमन गिल को बाहर रखने पर पूर्व क्रिकेटर लगातर कमेंट कर रहे हैं, अब वर्ल्ड कप विनर रॉबिन उछप्पा ने टी20 वर्ल्ड कप की टीम से शुभमन गिल के चुनाव न करने पर रिेएक्ट किया है, उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वर्ल्ड कप टीमों में, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में रख सकते हैं जो अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप उससे ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं रख सकते. यही समस्या है." उथप्पा ने आगे कहा, क्योंकि सू्र्यकुमार यादव रन नहीं बना रहे हैं. इसलिए गिल को ड्राप किया गया है. शायद यही वजह है, "मैं आपको बता सकता हूं, SKY फॉर्म में तो है लेकिन रन नहीं बना रहा है. अगर आपने एक खास लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला है तो इसे समझना बहुत मुश्किल है. जैसे शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है."

गिल को लेकर रॉबिन उथप्पा ने कहा, "वह कन्फ्यूज लग रहे थे, मैं यह नहीं कह रहा कि गिल टीम में रहने लायक था.  उनकी मौजूदा फॉर्म सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था. वह अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, उसे देखते हुए, आप उनकी आंखें देख सकते हैं. जब आप उन्हें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन में है, यहां तक ​​कि जब वह बैटिंग कर रहे होते हैं तब भी ऐसा ही लगता है. उन्हें कुछ अच्छी गेंदें मिल रही हैं,  लुंगी ने पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब शुभमन खेले तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा."

में हैरान हो गया था 

उथप्पा ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम देखकर उन्हें झटका लगा, मैं अभी घर लौटा था, और बच्चों के साथ समय बिता रहा था, और मैं थका हुआ था क्योंकि मैंने देर रात यात्रा की थी, मैंने थोड़ी देर आराम किया, और जब मैं उठा, तो मैंने अपना फ़ोन देखा, और मैं हैरान रह गया, क्या? मैं सच में बहुत खुश था, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत मज़बूत टीम चुनी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह किया है, और मेरे लिए, यह लोगों को टीम से बाहर निकालने की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि आप ये फ़ैसले कैसे लेते हैं,आपको उसे शुरू में ही उप-कप्तान नहीं बनाना चाहिए था. आप उसे टीम में ला सकते हैं, आपके पास पहले से ही एक उप-कप्तान है. उसे वैसा ही रहने दें, या उप-कप्तान की घोषणा न करें."

Robin Venu Uthappa, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
