'वैभव की टेक्निक ब्रैडमैन जैसी' पूर्व CSK स्टार का बड़ा बयान, बताया यह अंतर वैभव को बनाएगा सबसे अलग

वैभव सूर्यवंशी सिर्फ़ 15 साल की उम्र में अपने निडर रवैये और अपनी बैटिंक तकनीक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. युवराज सिंह से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, हर कोई इस बल्लेबाजी के बैट स्विंग की तारीफ कर चुका है. वैभव ने दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाजों का बिना किसी हिचकिचाहट के सामना करते हुए अपने शॉट-चयन और स्वभाव से प्रभावित किया है. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव की सीनियर टीम में एंट्री हुई. इंग्लैंड में भले ही वह कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन जिम्बाब्वे में उन्होंने अपनी लय पाई.

बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने तीन मैचों में 151 रन बनाए और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. सूर्यवंशी कोई कई दिग्गज भविष्य का सितारा बता चुके हैं. हालांकि, पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा का मानना ​​है कि अभी यह अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी कि सूर्यवंशी कितना आगे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि इस टीनएजर की बैटिंग टेक्निक उन्हें खेल के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक की याद दिलाती है.

पूर्व सीएसके स्टार उथप्पा ने सूर्यवंशी और महान ऑस्ट्रेलियाई बैटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बीच समानताएं बताईं, और उनमें एक टेक्निकल समानता बताई जो उनमें सबसे अलग थी.

उथप्पा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"अभी यह कहना मुश्किल है. हमने अभी तक गेंदबाजों को वैभव की बैटिंग पर रिस्पॉन्स करते नहीं देखा है. लोग अभी उसकी बैटिंग के तरीके को समझ रहे हैं. इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा. क्योंकि जब ब्रैडमैन जिस तरह से बैटिंग करते थे, तो वे बॉडीलाइन का इस्तेमाल करते थे. वैभव की टेक्निक ब्रैडमैन जैसी ही है, जहां वह लगभग कभी एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हुए."

सर डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे. 52 टेस्ट मैचों में उन्होंने 99.94 की औसत से 6,996 रन बनाए. टेस्ट में औसत का यह ऐसा रिकॉर्ड है, जिसके आस-पास भी कोई बैटर नहीं पहुंच पाया है. उन्होंने 29 सेंचुरी, 13 फिफ्टी और 334 का हाईएस्ट स्कोर भी बनाया. उथप्पा ने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी अगर 40 के आस-पास एवरेज बनाए रखते हुए अपना निडर अप्रोच बनाए रखते हैं, तो वह सबसे अलग बन सकते हैं. उन्होंने आगे कहा,"अगर वैभव अपने स्ट्राइक रेट के साथ 40 के आस-पास का एवरेज बनाए रख सकते हैं, तो वह सबसे अलग हो सकते हैं."

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