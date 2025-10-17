NDTV World Summit 2025: आरसीबी पर क्यों इतने फिदा हैं, ऋषि सुनक ने बताया

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा कि वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैन है. पूर्व प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के लिए अपना प्यार दिखाया. रजत पाटीदार की अगुवाई में बेंगलुरु ने इस साल 18 साल के इंतजार को खत्म किया था और आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया था. ऋषि सुनक यह फाइनल देखने आए थे.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में 'अनिश्चितताओं के पार: नीति, शक्ति और दृष्टिकोण' सेशन में बोलते हुए ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी का धन्यवाद दिया कि वह बेंगलुरु से जुड़ पाए और उस शहर से उन्हें प्यार हुआ. ऋषि सुनक ने इस दौरान बताया कि वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैन हैं. ऋषि सुनक ने कहा,"मैं आरसीबी का फैन हूं. मैं काफी सोभाग्यशाली रहा कि इस साल मैं अहमदाबाद गया और आईपीएल फाइनल देख पाया. ई साला कम नमदु." फाइनल ने मुझे काफी हैरान किया. वहां काफी ब्रिटिश खिलाड़ी थे. और यह दोनों देशों के बीच रिश्ते को दिखाता है."