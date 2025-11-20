विज्ञापन
विशेष लिंक

गुवाहाटी में गिल नहीं खेलेंगे तो पंत रच देंगे इतिहास, धोनी के बाद ऐसा करने वाले बन जायेंगे दूसरे भारतीय

IND vs SA 2nd Test Guwahati Rishabh Pant Record: पंत ने 48 टेस्ट मैचों की 84 पारियों में 8 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 3,456 रन बनाए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
गुवाहाटी में गिल नहीं खेलेंगे तो पंत रच देंगे इतिहास, धोनी के बाद ऐसा करने वाले बन जायेंगे दूसरे भारतीय
IND vs SA 2nd Test Guwahati Rishabh Pant Record
  • गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी कर सकते है.
  • शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं और गुवाहाटी टेस्ट से बाहर रहना लगभग तय है
  • ऋषभ पंत पहली बार टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बनेंगे और एमएस धोनी के बाद दूसरे विकेटकीपर कप्तान हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SA 2nd Test Guwahati Rishabh Pant Record: पंत ने 48 टेस्ट मैचों की 84 पारियों में 8 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 3,456 रन बनाए हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में शनिवार से सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे. उनकी जगह ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.  ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल भारतीय टीम के साथ गुवाहाटी गए हैं लेकिन गर्दन की इंजरी से वह पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. गिल गुरुवार को अभ्यास सत्र में भी भारतीय टीम के साथ नहीं थे. ऐसे में उनका गुवाहाटी टेस्ट से बाहर रहना लगभग तय है.

शुभमन गिल की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं. पंत टीम के उपकप्तान हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि वही कप्तानी करेंगे. वहीं गिल की जगह प्लेइंग इलेवन में साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पड्डिकल को जगह दी जा सकती है.

ऋषभ पंत पहली बार भारतीय टीम की टेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे. एमएस धोनी के बाद टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले वह दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत को ही भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान माना जा रहा था, लेकिन इंजरी की वजह से उनका लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहना और इस दौरान शुभमन गिल का निरंतर उम्दा प्रदर्शन, पंत को कप्तानी की दौर में पीछे कर गया.

पंत ने इसके पूर्व 5 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी की है. टीम इंडिया ने 2 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. 1 मैच का परिणाम नहीं निकला.

ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में भारत के लिए बेहद अहम हैं. वे तेजी से रन बनाते हुए मैच के परिणाम भारत के पक्ष में करते रहे हैं. पंत ने 48 टेस्ट मैचों की 84 पारियों में 8 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 3,456 रन बनाए हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Rishabh Rajendra Pant, Mahendra Singh Dhoni, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now