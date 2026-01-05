'मैं उनसे यही कहूंगा कि...' T20 वर्ल्ड कप से पहले रिकी पोंटिंग ने सूर्यकुमार यादव को दी अहम सलाह

Ricky Ponting Advice for India Captain Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव के पिछले 18 महीने से चल रहे खराब प्रदर्शन से हैरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज रिकी पोंटिंग ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान को सलाह दी है कि वह आउट होने के बारे में सोचे बिना रन बनाने पर ध्यान दें. खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में कुछ समय पहले तक शीर्ष रैंकिंग पर रहे सूर्यकुमार ने साल 2025 में टी20 में बेहद खराब प्रदर्शन किया है. उन्होंने 21 मैचों (19 पारियों) में मात्र 218 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा. यह प्रदर्शन अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले मौजूदा चैंपियन टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

'बस रन बनाने को दो ध्यान'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पोंटिंग ने सूर्यकुमार की फॉर्म के बारे में 'आईसीसी रिव्यू' से कहा,"उनकी हालिया फॉर्म मेरे लिए भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है. वह लंबे समय से टी20 क्रिकेट में भारत के लिए एक अहम योगदान देने वाला खिलाड़ी रहा है लेकिन हाल ही में वह अपनी लय नहीं पकड़ पा रहा है."

उन्होंने कहा,"वह एक दिलचस्प खिलाड़ी हैं. वह छह, आठ या 10 गेंद खेलने के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है." पोंटिंग ने कहा,"वह खुद पर भरोसा रखते हुए अपने सभी शॉट्स खेलने पर ध्यान देता है. वह कुछ हद तक ट्रैविस हेड की तरह है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे आउट होने का डर नहीं है."

पोंटिंग ने कहा कि वह सूर्यकुमार को सलाह देंगे कि वे रन बनाने पर ध्यान दें और आउट होने के बारे में नहीं सोचें. उन्होंने कहा,"मैं उनसे यही कहूंगा कि रन बनाने पर ध्यान दो, आउट होने के बारे में मत सोचो. खुद पर भरोसा रखो, खुद का समर्थन करो. टी20 प्रारूप में तुम दुनिया के किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो. एक बार फिर सबको यह साबित कर दो."

'शुभमन गिल को लेकर जताई हैरानी'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने शुभमन गिल को टीम से बाहर किए जाने पर हैरानी भी जताई, जो विश्व कप की तैयारी के दौरान हुई पिछली सीरीज तक भारत के उप-कप्तान थे. उन्होंने कहा,"मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था. मुझे पता है कि सीमित ओवरों में उसका हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. उसने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में इतनी शानदार बल्लेबाजी की थी जितनी मैंने आज तक किसी को करते नहीं देखा था. मैं इससे आश्चर्यचकित हूं लेकिन यह भारतीय क्रिकेट में गहराई और खिलाड़ियों के विकल्प को दर्शाता है." उन्होंने उपकप्तान अक्षर पटेल की तारीफ करते हुए उन्हें टीम के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी करार दिया. भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले इस विश्व कप का आगाज सात फरवरी से होगा.

यह भी पढ़ें: मुस्तफिजुर को निकाला तो बांग्लादेश ने IPL प्रसारण को किया आउट, BCCI के लिए क्या डाउट?

यह भी पढ़ें: INDU19 vs SAU19 2nd ODI Highlights: कप्तान वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने भारत ने जीती सीरीज