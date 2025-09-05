विज्ञापन
विशेष लिंक

लाल गेंद के योद्धा शुभम शर्मा ने बताया कैसे राहुल द्रविड़ की सीख आज भी आता है उनके काम

Shubham Sharma Reveals Rahul Dravid's Lessons: शुभम को मध्य प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किए लगभग 12 साल हो गए हैं और कप्तानी की जिम्मेदारी उन्हें दो साल पहले मिली थी.

Read Time: 3 mins
Share
लाल गेंद के योद्धा शुभम शर्मा ने बताया कैसे राहुल द्रविड़ की सीख आज भी आता है उनके काम
Shubham Sharma Reveals Rahul Dravid's Lessons
  • शुभम ने घरेलू क्रिकेट में लाल गेंद फार्मेंट पर ध्यान केंद्रित कर एमपी के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है
  • शुभम ने द्रविड़ से राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में मानसिकता और बड़े मैचों की तैयारी के महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं
  • 2021-22 के बाद शुभम ने घरेलू प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक रन बनाकर अपनी निरंतरता और स्थिरता साबित की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Shubham Sharma Reveals Rahul Dravid's Lessons: भारत के घरेलू क्रिकेट में कम चर्चित रहे लाल गेंद के स्टार शुभम शर्मा ने बताया कि कैसे पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने उनके करियर को प्रभावित किया और उन्हें बहुमूल्य सबक दिए जो आज भी उनके काम आ रहे हैं. शुभम को मध्य प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किए लगभग 12 साल हो गए हैं और कप्तानी की जिम्मेदारी उन्हें दो साल पहले मिली थी. ऐसे दौर में जब टी20 क्रिकेट लगातार लोकप्रिय हो रहा है, शुभम ने लाल गेंद के प्रारूप पर ध्यान केंद्रित किया है. उन्होंने हाल ही में 122 रन बनाए और सेंट्रल ज़ोन को मौजूदा दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुँचाया.

2021-22 के घरेलू सीज़न के बाद से, सुर्खियों से दूर रहने वाले शुभम ने भारत में सभी शीर्ष प्रथम श्रेणी घरेलू प्रतियोगिताओं में कम से कम 40 पारियाँ खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे अधिक रन (2,849) बनाए हैं. 32 वर्षीय इस खिलाड़ी के नौ शतक इस अवधि में 52.75 की औसत से संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा हैं.

शुभम ने खुलासा किया कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए, अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में द्रविड़ से सीखकर बड़े मैचों की तैयारी करना सीखा. शुभम ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, "राहुल सर ने एनसीए में हमारे अंडर-16 सत्र में हिस्सा लिया था. उस समय, मैंने उनसे मानसिकता के बारे में कई सवाल पूछे थे, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जो आज भी मेरे काम आती हैं. उस समय मैं बहुत छोटा था. उस उम्र में, आप आमतौर पर खेल से जुड़ी कई चीजों से डरते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने यह बात राहुल सर से साझा की. लेकिन अपने अनुभव को देखते हुए, उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब असफलता का ही एक हिस्सा हैं. उन्होंने मुझे खेलों की तैयारी करना सिखाया, जिसमें मानसिक पहलू भी शामिल है." शुभम को गेंदबाजों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया है: भारत के अनुभवी मोहम्मद शमी. शुभम ने शमी के खिलाफ एक प्रथम श्रेणी मैच और एक लिस्ट ए मुकाबले में खेला है.

उन्होंने कहा, "मुश्किलों के बावजूद, मुझे शमी भाई का सामना करना बहुत पसंद था. पिछले सीज़न में जब हम रणजी ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ खेल रहे थे, तो उन्होंने दूसरी पारी में पाँच ओवर का स्पेल डाला था और मुझे इतने लंबे समय तक स्ट्राइक बदलने का भी मौका नहीं दिया था. यह मेरे लिए एक सीख थी."

उन्होंने आगे कहा, "वनडे मैच में, हम 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 2 रन बना चुके थे. मैं 99 रन पर आउट हो गया, लेकिन मुझे शमी भाई का सामना करना अच्छा लगा. उनकी बैकस्पिन बहुत अच्छी है और वह गेंद को देर से स्विंग कराते हैं. इसलिए जब आप उनके जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज का सामना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. तब आपको लगता है कि आप किसी के भी खिलाफ खेल सकते हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Shubham Kamal Sharma, Rahul Dravid, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com