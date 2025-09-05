लाल गेंद के योद्धा शुभम शर्मा ने बताया कैसे राहुल द्रविड़ की सीख आज भी आता है उनके काम

Shubham Sharma Reveals Rahul Dravid's Lessons: भारत के घरेलू क्रिकेट में कम चर्चित रहे लाल गेंद के स्टार शुभम शर्मा ने बताया कि कैसे पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने उनके करियर को प्रभावित किया और उन्हें बहुमूल्य सबक दिए जो आज भी उनके काम आ रहे हैं. शुभम को मध्य प्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किए लगभग 12 साल हो गए हैं और कप्तानी की जिम्मेदारी उन्हें दो साल पहले मिली थी. ऐसे दौर में जब टी20 क्रिकेट लगातार लोकप्रिय हो रहा है, शुभम ने लाल गेंद के प्रारूप पर ध्यान केंद्रित किया है. उन्होंने हाल ही में 122 रन बनाए और सेंट्रल ज़ोन को मौजूदा दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुँचाया.

2021-22 के घरेलू सीज़न के बाद से, सुर्खियों से दूर रहने वाले शुभम ने भारत में सभी शीर्ष प्रथम श्रेणी घरेलू प्रतियोगिताओं में कम से कम 40 पारियाँ खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे अधिक रन (2,849) बनाए हैं. 32 वर्षीय इस खिलाड़ी के नौ शतक इस अवधि में 52.75 की औसत से संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज़्यादा हैं.

शुभम ने खुलासा किया कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए, अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में द्रविड़ से सीखकर बड़े मैचों की तैयारी करना सीखा. शुभम ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, "राहुल सर ने एनसीए में हमारे अंडर-16 सत्र में हिस्सा लिया था. उस समय, मैंने उनसे मानसिकता के बारे में कई सवाल पूछे थे, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जो आज भी मेरे काम आती हैं. उस समय मैं बहुत छोटा था. उस उम्र में, आप आमतौर पर खेल से जुड़ी कई चीजों से डरते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने यह बात राहुल सर से साझा की. लेकिन अपने अनुभव को देखते हुए, उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब असफलता का ही एक हिस्सा हैं. उन्होंने मुझे खेलों की तैयारी करना सिखाया, जिसमें मानसिक पहलू भी शामिल है." शुभम को गेंदबाजों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया है: भारत के अनुभवी मोहम्मद शमी. शुभम ने शमी के खिलाफ एक प्रथम श्रेणी मैच और एक लिस्ट ए मुकाबले में खेला है.

उन्होंने कहा, "मुश्किलों के बावजूद, मुझे शमी भाई का सामना करना बहुत पसंद था. पिछले सीज़न में जब हम रणजी ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ खेल रहे थे, तो उन्होंने दूसरी पारी में पाँच ओवर का स्पेल डाला था और मुझे इतने लंबे समय तक स्ट्राइक बदलने का भी मौका नहीं दिया था. यह मेरे लिए एक सीख थी."

उन्होंने आगे कहा, "वनडे मैच में, हम 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 2 रन बना चुके थे. मैं 99 रन पर आउट हो गया, लेकिन मुझे शमी भाई का सामना करना अच्छा लगा. उनकी बैकस्पिन बहुत अच्छी है और वह गेंद को देर से स्विंग कराते हैं. इसलिए जब आप उनके जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज का सामना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. तब आपको लगता है कि आप किसी के भी खिलाफ खेल सकते हैं."