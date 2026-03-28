RCB vs SRH: हैदराबाद की शुरू होगी 'पावरफुल' बैटल, जानें क्यों अभिषेक शर्मा साबित होंगे तुरुप के इक्के

Abhishek Sharma IPL Stats: अभिषेक शर्मा हाल के IPL सीजन में सबसे आक्रामक ओपनर्स में से एक बनकर उभरे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए, उन्होंने पावरप्ले में तेजी से रन बनाने के लिए अपनी एक खास पहचान बनाई है. उनकी निडर बैटिंग शैली उन्हें SRH की आक्रामक रणनीति का एक अहम हिस्सा बनाती है. इस सीजन में अभिषेक शर्मा पर सबकी नजर रहेगी.

अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

आईपीएल में अभिषेक ने अबतक 77 मैच में 1816 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 27.10 का रहा है. वहीं, अबतक उन्होंने एक शतक और 9 अर्धशतक जमाए हैं. अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में सबसे बड़ी खासियत है उनका स्ट्राइक रेट, टी-20 में अभिषेक 173.14 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं. यही कारण है कि हैदराबाद ने अभिषेकशर्मा को 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. बता दें कि आईपीएल 2025 में अभिषेक ने 14 मैच खेलकर 439 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक ठोके थे.

जानें क्यों अभिषेक शर्मा पर लगी हैं हैदराबाद की निगाहें

साल 2024 से हैदराबाद पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवर में सबसे ज्यादा औसत (10.54) से रन बटोरने वाली दूसरी टीम है. वहीं, केकेआर (10.55) मामूली अंतर से आगे है. अब इस आईपीएल में एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर निगाहें रहेंगी. अभिषेक एक ऐसे बल्लेबाज ने शुरुआत के 6 ओवर में ही मैच का बदल सकते हैं. ऐसे में यदि इस सीजन में हैदराबाद को आगे निकलता है तो अभिषेक को धमाकेदार तरीके से रन बनाते रहना होगा.

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