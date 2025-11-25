विज्ञापन
"Unplayable", जडेजा की रहस्यमयी गेंद ने एडम मार्क्रम को किया भौचक्का, डिफेंस को चीरकर मारा बोल्ड, Video

Jadeja unplayable ball in cricket: गुवाहाटी टेस्ट मैच में भले ही भारतीय टीम बैकफुट पर है लेकिन सर रविंद्र जडेजा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंका रहे हैं.

"Unplayable", जडेजा की रहस्यमयी गेंद ने एडम मार्क्रम को किया भौचक्का, डिफेंस को चीरकर मारा बोल्ड, Video
Jadeja unplayable ball to Aiden Markram
  • गुवाहाटी टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने एडन मार्क्रम को अपनी रहस्यमयी गेंद पर बोल्ड किया जो बेहद खतरनाक साबित हुई
  • जडेजा की गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में आई जिसे मार्क्रम डिफेंस करते हुए बल्ले को मिस कर गए
  • अनिल कुंबले ने जडेजा की इस गेंद को अनप्लेएबल करार दिया और उनकी गेंदबाजी की खूब प्रशंसा की
Ravindra Jadeja vs Aiden Markra:  गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने अपनी रहस्यमयी गेंद पर एडम मार्क्रम को बोल्ड कर दिया. जडेजा की यह गेंद बेहद ही खतरनाक थी कि बल्लेबाज पोज मारता रह गया और गेंद बल्ले को मिस करते हुए स्टंप पर जा लगी. कमेंट्री कर रहे अनिल कुंबले भी जडेजा की इस गेंद को देखकर हैरान रह गए और जडेजा की तारीफ करते नहीं थक रहे. कुंबले ने इस गेंद को "Unplayable" करार दे दिया. मार्क्रम को 84 गेंद पर 29 रन की पारी खेली.

करिश्माई गेंद पर बोल्ड हुए मार्क्रम

जडेजा की गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में पड़कर बाहर निकली, मार्क्रम गेंद को डिफेंस करने गए लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर बैठे,  गेंद बल्ले को मिस करती है और ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा लगती है. मार्क्रम अपने डिफेंस करने के अंदाज में पोज मारते रह जाते हैं और दूसरी ओर जडेजा विकेट मिलने का जश्न मनाते नजर आते हैं.  

बता दें कि टेस्ट में जडेजा ने मार्क्रम को 4 पारियों में गेंदबाजी की और तीन बार आउट करने में सफल रहे हैं. बता दें कि दूसरी पारी में एडेन मार्कराम और रयान रिकेल्टन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी की.  भारत में साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट की दोनों पारियों में 50+ ओपनिंग स्टैंड करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में मार्क्रम और रिकेल्टन का नाम जुड़ गया है. 

भारत में साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट की दोनों पारियों में 50+ ओपनिंग साझेदारी

हर्शल गिब्स और गैरी कर्स्टन, 1996
ग्रीम स्मिथ और एंड्रयू हॉल, 2004
ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी, 2008
एडेन मार्कराम और रयान रिकेल्टन, 2025 , गुवाहाटी टेस्ट

