एशिया कप में रवि शास्त्री-गावस्कर का ज़ोर, इन दो खिलाड़ियों के प्लेइंग XI में खेलने पर लगा रहे दांव

Ravi Shastri and Sunil Gavaskar on Team India Asia Cup Playing 11: दो दिनों बाद 8 बार की चैंपिन टीम इंडिया UAE के ख़िलाफ़ अपने 9वें खिताब के लिए अभियान शुरू करेगी. टीम इंडिया के प्लेइंग XI को लेकर पिछले 10 दिनों से बहस तेज़ हो गई है और इससे जुड़ी पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों की राय आनी भी शुरू हो गई है.

गावस्कर की सलाह

एशिया कप शुरू होने से पहले पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कुछ पत्रकारों ने बात करते हुए कहा, “अगर आप संजू सैमसन को टीम में ले जाते हैं तो आप उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर नहीं रख सकते.” उन्होंने ये भी कहा कि ये टीम मैनेजमेंट के लिए अच्छा सिरदर्द साबित हो सकता है. उनके मुताबिक संजू नंबर 3 पर भी बैटिंग कर सकते हैं और फिनिशर का भी रोल अदा कर सकते हैं. 30 साल के केरल के विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन ने 42 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 153 के स्ट्राइक रेट से 3 शतक और 2 अर्द्धशकों के साथ 850 से ज़्यादा रन (861 रन) बनाये हैं.

रवि शास्त्री ने की स्पिन-किंग की वकालत

UAE में खेले गई ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान के स्पिनरों ने फाइनल में अफ़ग़ान बैटरों को रौंद डाला. शारजाह में खेले गए फाइनल में (एशिया कप दुबई और अबू धाबी में ) पाकिस्तान के एक पेसर और चार स्पिनरों ने अफ़ग़ानिस्तान को 16 ओवरों में समेट डाला.

पूर्व भारतीय कप्तान रवि शास्त्री टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि बांये हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव अपने पीक (टॉप फॉर्म) पर हैं और उन्हें भारत के मैचों में अहम रोल निभाना चाहिए. रवि शास्त्री ने कुलदीप यादव के आईपीएल के फॉर्म (15 मैचों में 13 विकेट) की तारीफ की और इंग्लैंड में उन्हें मौक़ा नहीं मिलने पर दुख जताया. कुलदीप यादव के नाम 40 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 7 से कम की इकॉनमी (6.8) के साथ 69 विकेट हैं.

कौन-कौन बैठ सकते हैं बाहर?

अगर टीम मैनेजमेंट गावस्कर और शास्त्री की बात मान लेता है तो पाकिस्तान के खिलाफ जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, शिवम दुबे या रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ीयों को बेंच पर बैठना पड़ सकता है. वैसे इन सबमें कई परमुटेश-कॉम्बिनेशन के गणितीय आंकड़े मुमकिन हो सकते हैं.

Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम:

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान)

2. शुभमन गिल (उपकप्तान)

3. अभिषेक शर्मा

4. तिलक वर्मा

5. हार्दिक पांड्या

6. शिवम दुबे

7. अक्षर पटेल

8. जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

9. जसप्रीत बुमराह

10. अर्शदीप सिंह

11. वरुण चक्रवर्ती

12. कुलदीप यादव

13. संजू सैमसन (विकेटकीपर)

14. हर्षित राणा

15. रिंकू सिंह