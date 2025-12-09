धोनी के शेर का धमाका, IPL ऑक्शन से पहले की छक्के-चौकों की बौछार, अकेले टीम को दिलाई जीत

धोनी के 'शेर' राहुल त्रिपाठी की जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है. मौजूदा समय में वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शिरकत कर रहे हैं. जहां वह महाराष्ट्र की टीम का हिस्सा हैं. टूर्नामेंट के ग्रुप 'बी' एक रोमांचक मुकाबला 8 दिसंबर 2025 को जादवपुर में खेला गया. जहां महाराष्ट्र की भिड़ंत गोवा के साथ हुई. इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई महाराष्ट्र के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. कैप्टन पृथ्वी शॉ केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए. अर्शिन कुलकर्णी (14) और साहिल पारख (06) का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा. ऐसे में टीम का पूरा दारोमदार राहुल के कंधों पर आ गया. मगर मुसीबत की घड़ी में वह घबराए नहीं, बल्कि योद्धा बनकर उभरे. टीम के लिए 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 44 गेंदों का सामना किया. इस बीच 188.63 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 83 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 5 चौके और 5 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

सीएसके में धोनी के साथ विस्फोट कर चुके हैं त्रिपाठी

आईपीएल 2026 से पहले जरूर सीएसके की टीम ने राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर दिया है. मगर पिछले सीजन तक वह इसी टीम का हिस्सा थे. इस दौरान उनका धोनी के साथ रिश्ता भी काफी अच्छा रहा. मगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होने की वजह से फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन से पहले उनसे दूरी बना ली है.

गोवा के खिलाफ महाराष्ट्र को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो जादवपुर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र की टीम राहुल त्रिपाठी के 83 रनों के बदौलत 20 ओवरों में 161/7 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा की पूरी टीम 19.3 ओवरों में 146 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह इस रोमांचक मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम 15 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच जिताऊ पारी के लिए राहुल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

यह भी पढ़ें- IPL 2026: ऑक्शन से पहले आखिर क्यों 1005 खिलाड़ियों का पत्ता हो गया साफ? वजह हैरान कर देगी