IND vs ENG 1st Test: "गुणवत्ता वाले खिलाड़ी की कमी खलेगी लेकिन...", कोहली के पहले दो टेस्ट नहीं खेलने पर द्रविड़ का बयान आया सामने

Rahul Dravid on Virat Kohli

Virat Kohli; IND vs ENG 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मंगलवार को कहा कि विराट कोहली, जो व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड श्रृंखला के पहले दो टेस्ट नहीं खेलेंगे, एक "लाज़वाब खिलाड़ी" हैं और उनकी अनुपस्थिति में अन्य खिलाड़ियों के पास आगे बढ़ने और कुछ अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर होगा. विराट कोहली निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले दो टेस्ट में नहीं खेलेंगे. (Virat Kohli Not Playing first two test vs ENG) भारत पहले टेस्ट में इंग्लैंड से भिड़ेगा जो हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट विशाखापत्तनम में, तीसरा टेस्ट राजकोट में, चौथा टेस्ट रांची में और पांचवां और आखिरी टेस्ट धर्मशाला में खेला जाएगा.