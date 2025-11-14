संजू सैमसन नहीं, CSK मिनी ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर खर्च करेगी करोड़ों रुपये, अश्विन ने की भविष्यवाणी

CSK in IPL 2026: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अश्विन ने सीएसके फ्रेंचाइजी के प्लान को लेकर बड़ा बयान दिया है. अश्विन ने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात की है जिसे सीएसके की टीम मिनी ऑक्शन में खरीदने के लिए पूरा जोर लगाएगी. अश्विन ने यहां संदू सैमसन का नाम नहीं लिया है. इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि सीएसके के अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के बीच ट्रेड-ऑफ होगा या नहीं.

पूर्व सीएसके खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने तीन खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जिन्हें पांच बार की चैंपियन टीम आईपीएल 2026 के ऑक्शन में खरीद सकती है. आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे पता है कि सीएसके में कैमरन ग्रीन को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वे खास तौर पर दो खिलाड़ियों को चुनेंगे. एक डेविड मिलर, अगर उन्हें रिलीज़ किया जाता है, और दूसरे मोहम्मद शमी, जिन्हें शायद रिलीज़ किया जाएगा. एक और खिलाड़ी शायद राहुल चाहर हो सकते हैं."

आर अश्विन ने सैमसन को लेकर कहा, "ब्रांड पहचान, कप्तानी का मौका और टॉप क्रम के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ होने के लिहाज़ से यह ट्रेड CSK और सैमसन के लिए शानदार है, इसलिए सब कुछ ठीक है. लेकिन, टीम जिस स्थिति में है, उसे देखते हुए उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें एक पावर हिटर और एक फिनिशर की ज़रूरत थी. RCB के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उनके पास बेस प्राइस पर टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड हैं. मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक और बाकी सहयोगी स्टाफ़ भी मुस्कुरा रहे होंगे,

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के संभावित बाहर होने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कदम "सीएसके के बिल्कुल विपरीत" है, एक ऐसी फ्रेंचाइज़ी जिसकी "पहचान स्थिरता और खिलाड़ियों पर भरोसा थी."