PAK vs SA: पाकिस्तान के खिलाफ इस दिग्गज की होगी वापसी, संन्यास से लिया यू-टर्न

Quinton's De Kock Return to ODI Cricket SA vs PAK: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी बायीं पिंडली की दूसरी श्रेणी की चोट से उबरने के कारण पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. उनकी अनुपस्थिति में, एडेन मार्करम टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे. बावुमा छह से आठ सप्ताह तक मैदान से बाहर रहेंगे और उनका वर्तमान ध्यान नवंबर में होने वाले भारत दौरे के लिए पूरी तरह तैयार होने पर है. स्पिनर साइमन हार्मर को मार्च 2023 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, और वे साथी स्पिनर सेनुरन मुथुसामी और प्रेनेलन सुब्रयान के साथ टीम में शामिल हो गए हैं.

केशव महाराज को केवल दूसरे टेस्ट के लिए चुना गया है, क्योंकि बायीं कमर की चोट के बाद वे पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं. टेस्ट टीम 5 और 6 अक्टूबर को प्रिटोरिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दो दिवसीय शिविर के लिए एकत्रित होगी, जिसके बाद 7 अक्टूबर को ओआर टैम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लाहौर के लिए रवाना होगी. "स्वाभाविक रूप से, हम टेम्बा के उपलब्ध न होने से निराश हैं. वह टेस्ट टीम में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता और बल्लेबाज रहे हैं, और मैदान के अंदर और बाहर उनकी कमी खलेगी. साथ ही, टेस्ट टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को उपमहाद्वीप में खेलने का अनुभव है और वे वहां की ज़रूरतों को समझते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे."

मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, "पाकिस्तान दौरे के लिए सबसे कठिन जगहों में से एक है, और स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों की उम्मीद है और केशव केवल दूसरे मैच से ही उपलब्ध होंगे, इसलिए स्पिन विभाग में अतिरिक्त गहराई प्रदान करने के लिए टीम में साइमन जैसे अनुभवी खिलाड़ी का होना ज़रूरी था."

इस बीच, एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अपने वनडे संन्यास को वापस ले लिया है और उन्हें आगामी पाकिस्तान दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका की सीमित ओवरों की टीम में शामिल किया गया है. डी कॉक भारत में 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के बाहर होने के बाद कॉक ने वनडे से दूरी बना ली थी और अब वह इस प्रारूप में फिर से खेलेंगे. वह बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में भारत के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल के बाद पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी वापसी कर रहे हैं.

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने कहा कि डी कॉक ने दोनों सीमित ओवरों के प्रारूपों में प्रोटियाज का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जताई है. "क्विंटन की सीमित ओवरों के प्रारूप में वापसी हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है. जब हमने पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तो यह स्पष्ट था कि उनमें अभी भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की तीव्र महत्वाकांक्षा है." कॉनराड ने कहा, "हर कोई जानता है कि वह टीम में क्या गुण लेकर आते हैं, और उनकी वापसी से टीम को फ़ायदा ही होगा."

दक्षिण अफ्रीका 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पाकिस्तान में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा और उसके बाद 4 से 8 नवंबर तक तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा. डेविड मिलर टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि मैथ्यू ब्रीट्ज़के एकदिवसीय श्रृंखला के लिए कप्तान होंगे. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान दौरे के सीमित ओवरों वाले चरण के लिए कॉर्बिन बॉश और डेवाल्ड ब्रेविस को छोड़कर अपने सभी ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है.

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान दौरे के एकदिवसीय चरण के लिए ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा और विकेटकीपर सिनेथेम्बा केशिले को भी पहली बार टीम में शामिल किया है, जबकि रिवाल्डो मूनसामी को नामीबिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है.

नामीबिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दोनों टीमों के बीच पहला सीमित ओवरों का अंतरराष्ट्रीय मैच होगा और विंडहोक में नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड का आधिकारिक उद्घाटन होगा, जो इस मैच के मेजबान स्थलों में से एक है. 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप.

नामीबिया के खिलाफ टी20 मैच 12 अक्टूबर को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से एक दिन पहले होगा, इसलिए दक्षिण अफ्रीका की कमान फरेरा के हाथों में होगी. उल्लेखनीय रूप से, बाएँ हाथ के कलाई के स्पिनर तबरेज़ शम्सी और तेज़ गेंदबाज़ एनरिक नॉर्टजे अनुपस्थित हैं, जिन्होंने पहले राष्ट्रीय अनुबंधों से बाहर होने का विकल्प चुना था और चयन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था.

"मैथ्यू 50 ओवरों के खेल में अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं और इस प्रारूप में पहले भी दक्षिण अफ्रीका ए और वॉरियर्स का नेतृत्व कर चुके हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उसी चरित्र और संयम के साथ एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे जो वह अपने खेल में लाते हैं."

"इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ के दौरान, मैं डोनोवन की परिपक्वता, खेल की उनकी समझ और टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ उनके जुड़ाव से प्रभावित हुआ था. नामीबिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए कप्तान के रूप में उनकी नियुक्ति एक रोमांचक चुनौती पेश करती है, और मेरा मानना ​​है कि इससे एक क्रिकेटर के रूप में उनका विकास और बेहतर होगा," कॉनराड ने कहा.

पाकिस्तान में टेस्ट मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज (केवल दूसरा टेस्ट), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन और काइल वेरेन

पाकिस्तान में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, एंडिले सिमलेन, और लिज़ाद विलियम्स