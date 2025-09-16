विज्ञापन
विशेष लिंक

किसको मिलेगी अजीत अगरकर की टीम में जगह? सेलेक्टर की दौड़ में शामिल हुए ये दो दिग्गज खिलाड़ी

Pragyan Ojha and RP Singh Team India New Selectors: अजीत आगरकर की टीम से सुब्रतो बनर्जी (मध्य) और एस. शरत (दक्षिण) की विदाई होने जा रही है. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि दो पूर्व खिलाड़ियों ने सेलेक्शन पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है.

Read Time: 3 mins
Share
किसको मिलेगी अजीत अगरकर की टीम में जगह? सेलेक्टर की दौड़ में शामिल हुए ये दो दिग्गज खिलाड़ी
Pragyan Ojha and RP Singh, India national selectors
  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया की चयन समिति में दो नए सदस्य चुनने के लिए आवेदन मांगे थे.
  • पूर्व खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह सीनियर चयन समिति के नए सदस्य बनने के करीब हैं.
  • चयनकर्ता बनने के लिए कम से कम 7 टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच खेलने, 5 साल पूर्व संन्यास लेने की शर्त रखी गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pragyan Ojha and RP Singh Team India New Selector: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीते दिनों ही टीम इंडिया की चयन समिति में दो नए पदों के लिए आवेदन मंगाए थे. सेलेक्शन पैनल से सुब्रतो बनर्जी और एस. शरत का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ऐसे में बोर्ड ने इन दो स्थानों को भरने के लिए आवेदन मंगाए थे, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर थी. बीते दिनों खबर आई थी कि प्रवीण कुमार ने अप्लाई किया है, लेकिन फिर सामने आया कि उन्होंने आवेदन नहीं किया था. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय टीम के दो पूर्व खिलाड़ियों चयनकर्ता बन सकते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दो पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह सीनियर चयन समिति के नए सदस्य बन सकते हैं. बीसीसीआई को जाने-माने पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली है. उत्तर प्रदेश के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष विंस्टन जैदी और हिमाचल प्रदेश के शक्ति सिंह मध्य क्षेत्र से अन्य उम्मीदवार थे.

बोर्ड ने शर्त रखी थी कि सीनियर पुरुष चयनकर्ता बनने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 7 टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले होने चाहिए. साथ ही, खिलाड़ी को खेल से कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया होना चाहिए. जो व्यक्ति बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति का कुल 5 साल सदस्य रहा है, वह इस पद के लिए योग्य नहीं होगा.

आरपी सिंह ने 2005 से 2011 के बीच 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. वह एमएस धोनी के नेतृत्व वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने दक्षिण अफ्रीका में पहला टी20 विश्व कप जीता था. जबकि प्रज्ञान ओझा ने 2008 से 2013 के बीच 24 टेस्ट और 18 वनडे तथा 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे. 

प्रक्रिया के अनुसार, अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने सीनियर चयन पद के लिए दो उम्मीदवारों को चुना है. समिति उनका साक्षात्कार लेगी. इसके बाद सीएसी चुने गए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश बीसीसीआई पदाधिकारियों को करेगी, जो सीएसी की सिफारिश को मंजूरी देंगे. दोनों नए चयनकर्ताओं के अगले महीने से कार्यभार संभालने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: IND vs Oman, Asia Cup: जसप्रीत बुमराह को आराम, इस गेंदबाज की होगी प्लेइंग XI में वापसी- रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: ICC Ranking: वर्ल्ड कप से पहले नंबर-1 बल्लेबाज बनीं स्मृति मंधाना, इंग्लैंड की कप्तान से छीना ताज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rudra Pratap Singh, Pragyan Ojha, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com