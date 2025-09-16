किसको मिलेगी अजीत अगरकर की टीम में जगह? सेलेक्टर की दौड़ में शामिल हुए ये दो दिग्गज खिलाड़ी

Pragyan Ojha and RP Singh Team India New Selector: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीते दिनों ही टीम इंडिया की चयन समिति में दो नए पदों के लिए आवेदन मंगाए थे. सेलेक्शन पैनल से सुब्रतो बनर्जी और एस. शरत का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ऐसे में बोर्ड ने इन दो स्थानों को भरने के लिए आवेदन मंगाए थे, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर थी. बीते दिनों खबर आई थी कि प्रवीण कुमार ने अप्लाई किया है, लेकिन फिर सामने आया कि उन्होंने आवेदन नहीं किया था. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय टीम के दो पूर्व खिलाड़ियों चयनकर्ता बन सकते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दो पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह सीनियर चयन समिति के नए सदस्य बन सकते हैं. बीसीसीआई को जाने-माने पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली है. उत्तर प्रदेश के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष विंस्टन जैदी और हिमाचल प्रदेश के शक्ति सिंह मध्य क्षेत्र से अन्य उम्मीदवार थे.

बोर्ड ने शर्त रखी थी कि सीनियर पुरुष चयनकर्ता बनने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 7 टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले होने चाहिए. साथ ही, खिलाड़ी को खेल से कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया होना चाहिए. जो व्यक्ति बीसीसीआई की किसी क्रिकेट समिति का कुल 5 साल सदस्य रहा है, वह इस पद के लिए योग्य नहीं होगा.

आरपी सिंह ने 2005 से 2011 के बीच 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. वह एमएस धोनी के नेतृत्व वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने दक्षिण अफ्रीका में पहला टी20 विश्व कप जीता था. जबकि प्रज्ञान ओझा ने 2008 से 2013 के बीच 24 टेस्ट और 18 वनडे तथा 6 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे.

प्रक्रिया के अनुसार, अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने सीनियर चयन पद के लिए दो उम्मीदवारों को चुना है. समिति उनका साक्षात्कार लेगी. इसके बाद सीएसी चुने गए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश बीसीसीआई पदाधिकारियों को करेगी, जो सीएसी की सिफारिश को मंजूरी देंगे. दोनों नए चयनकर्ताओं के अगले महीने से कार्यभार संभालने की उम्मीद है.

