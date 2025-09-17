PCB vs Andy Pycroft Controversy: कौन हैं एंडी पायक्रॉफ्ट, जिन्हें हटाने की मांग पर अड़ा रहा पाकिस्तान

PCB vs Andy Pycroft Controversy, PAK vs UAE Asia Cup 2025: संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने बुधवार को एक घंटे की देरी से शुरू हुए एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैच निर्धारित समय रात 8 बजे के बजाय रात 9 बजे शुरू होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की मांग को दूसरी बार खारिज कर दिया है. इस दिन काफी नाटकीय घटनाक्रम हुआ था. पाकिस्तान को मैच से हटने की अपनी धमकी से पीछे हटना पड़ा और मैच के लिए स्टेडियम जाना पड़ा. शुरुआत में उसने इस जरूरी ग्रुप मैच के लिए होटल छोड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के तौर पर खेलना था.

कौन हैं एंडी पायक्रॉफ्ट (Who is Andy Pycroft)

आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल एंडी पायक्रॉफ्ट 2009 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैच रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें दुनिया के सबसे अनुभवी रेफरी में गिना जाता है. ज़िम्बाब्वे के पूर्व बल्लेबाज़ रहे पाइक्रॉफ्ट ने अपने करियर में 72 प्रथम श्रेणी मैचों में 4,374 रन और 100 लिस्ट-ए मुकाबलों में 2,576 रन बनाए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 152 रन और 20 वनडे में 295 रन जोड़े.

रेफरी के रूप में उनका अनुभव बेहद शानदार है. अब तक वह 103 टेस्ट, 248 वनडे, 184 पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय और 21 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की निगरानी कर चुके हैं. पाइक्रॉफ्ट कई बार विवादों में भी रहे हैं. 2018 में केपटाउन टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट से जुड़े बॉल टैंपरिंग मामले में वह मैच रेफरी थे. इसके अलावा, बॉक्सिंग डे टेस्ट 2022 में उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली पर कंधा टकराने की घटना के लिए जुर्माना लगाया था.

पाकिस्तान टीम के साथ भी उनका लंबा जुड़ाव रहा है. सईद अजमल और मोहम्मद हफीज के संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट के समय भी वही रेफरी थे. ताज़ा विवाद में एक बार फिर पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना झेल रहे हैं, जबकि भारतीय टीम अपने प्रदर्शन और फैसलों के कारण चर्चा में बनी हुई है.

एंडी पायक्रॉफ्ट पर पीसीबी ने क्या लगाया था आरोप (PCB vs Andy Pycroft Controversy)

पाकिस्तान ने रविवार को भारत-पाक के बीच खेले गए मुकाबले में टॉस के दौरान अपने कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार के बीच हाथ मिलाने और अपनी टीम शीट न बदलने के बाद हुई शर्मिंदगी के लिए एंडी पायक्रॉफ्ट को ज़िम्मेदार ठहराया था. पीसीबी ने पहले टीम को स्टेडियम जाने से रोक दिया था, जिसके बाद ऐसी खबरें आईं कि उसने टीम को एशिया कप से वापस बुला लिया है. पीसीबी ने आरोप लगाया कि लीग मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अपने विरोधियों से हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के मैच अधिकारियों ने पक्षपात किया है.

मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर पहले से ही विवादों से घिरे इस मैच में देरी से पहुंचने से और भी नाटकीयता आ गई है. पीसीबी ने औपचारिक रूप से आईसीसी से पाइक्रॉफ्ट को यूएई मैच में रेफरी के पद से हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन अपील खारिज कर दी गई थी. पायक्रॉफ्ट टूर्नामेंट के पहले हुए भारत-पाकिस्तान के हाई-वोल्टेज मुकाबले में रेफरी थे, जो दोनों टीमों के हाथ मिलाए बिना ही मैच से बाहर चले जाने के बाद तीखी बहस में बदल गया था.

पीसीबी ने ज़िम्बाब्वे के अधिकारी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्होंने कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी और यहाँ तक कि टीम शीट के पारंपरिक आदान-प्रदान को भी रोक दिया था.

आईसीसी को लिखे अपने शिकायत पत्र में, पीसीबी ने आरोप लगाया: "यह कदाचार मैच अधिकारियों के लिए आईसीसी आचार संहिता की धारा 2 का उल्लंघन करता है, जो विशेष रूप से मैच रेफरी के लिए खेल भावना के विपरीत और एमसीसी के नियमों का उल्लंघन करने वाले आचरण को अपराध बनाता है."

हालांकि आईसीसी अपने मैच अधिकारी के साथ खड़ा है, लेकिन पीसीबी की निराशा मैच के दिन की व्यवस्था पर भी हावी हो गई, जिससे पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाले लगभग नॉकआउट से पहले तनाव बढ़ गया. दोनों टीमें पहले ही क्वालीफाई कर चुके भारत से बराबर अंकों के साथ पिछड़ रही हैं, इसलिए दांव इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था - हालाँकि मैदान के बाहर की घटनाओं ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि यह मुकाबला असाधारण परिस्थितियों में खेला जा रहा है.