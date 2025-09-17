IND vs PAK: 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' के असली दोषियों की हुई पहचान, PCB ने किया सस्पेंड

- PCB ने एशिया कप मैच में हैंडशेक विवाद के लिए क्रिकेट संचालन निदेशक उस्मान वाल्हा को जिम्मेदार ठहराया है
- पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने विवाद के कारण उस्मान वाल्हा को बर्खास्त करने का आदेश दिया है
- वाल्हा ने कप्तान सलमान को टूर्नामेंट नियमों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी थी
PCB Identified Real Culprits Of Handshake Row: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मैच के दौरान 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी'द अब अपने अंतिम चरण में पहुंचता दिख रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आखिरकार ICC से अपनी मांग मनवा ली है. दरअसल, आईसीसी अब पाकिस्तान टीम के बाकी बचे मैचों से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने पर सहमत हो गई है. हालांकि इस विवाद का अंत निकट लग रहा है, लेकिन यह तभी संभव हो पाया जब पीसीबी ने क्रिकेट संचालन निदेशक उस्मान वाल्हा को इस पूरे विवाद का मुख्य दोषी बताया गया .
विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यह स्थिति पीसीबी के क्रिकेट परिचालन निदेशक उस्मान वाल्हा की वजह से पैदा हुई जिन्होंने अपने कप्तान को टूर्नामेंट के दौरान लागू होने वाले नियमों के बारे में जानकारी नहीं दी. पता चला है कि पीसीबी के नाराज प्रमुख मोहसिन नकवी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान को हुई शर्मिंदगी के लिए सोमवार को वाल्हा को बर्खास्त करने का आदेश दिया. नकवी एसीसी के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं.
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह वाल्हा की जिम्मेदारी थी कि वह सलमान को ‘हाथ नहीं मिलाने' की नीति के बारे में सूचित करें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तानी कप्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं थी.
पीसीबी के एक सूत्र ने कहा, ‘‘वाल्हा को टॉस के समय ही बयान जारी कर देना चाहिए था जब दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था. नकवी जाहिर तौर पर गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने इस मामले को अच्छी तरह नहीं संभाला.''
इसके अलावा 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' के बाद पाकिस्तान की ओर से टूर्नामेंट से हटने की योजना बनाने की खबरें भी सामने आईं, लेकिन यह केवल एक धोखा ही लग रहा था, क्योंकि पीसीबी इस टूर्नामेंट से एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के राजस्व में 1.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता.
पीसीबी के घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, "क्या नक़वी इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 22.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बजट में से पाकिस्तान को लगभग 1.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का जोखिम उठा सकते हैं? यह पीसीबी के वार्षिक राजस्व का लगभग सात प्रतिशत होगा. "
एसीसी के प्रमुख होने के नाते नक़वी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आधिकारिक प्रसारक की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, जो तय शुल्क देने से इनकार कर सकता है. पीसीबी ने आईसीसी से अपने शेष एशिया कप मैचों में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी नियुक्त करने का आग्रह किया है, जिस पर शीर्ष बोर्ड ने कथित तौर पर सहमति दे दी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं