Asia Cup 2025: श्रीलंका के पथुम निसांका ने महारिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

Pathum Nissanka record: पथुम निसांका (Pathum Nissanka) ने हांगकांग के खिलाफ मैच (Asia Cup 2025, SL vs HNG) में शानदार बल्लेबाजी की और 44 गेंदों पर खेली गई 68 रन बनाए. अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान निसांका ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. निसांका अब एशिया कप टी-20 के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा 50 + स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. एशिया कप टी-20 इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा बार 50 + स्कोर करने का रिकॉर्ड इससे पहले मोहम्मद रिजवान के नाम था. रिजवान ने 3 बार 50 + स्कोर बतौर ओपनर करने में सफल रहे थे. वहीं, अब श्रीलंका के पथुम निसांका एशिया कप टी-20 इंतिहास में 4 बार 50 + स्कोर करने में सफल रहे हैं. (Most fifty-plus scores as an opener in Asia Cup T20 history)

इस मामले में की विराट कोहली की बरबरी (Nissanka equals this T20 Asia Cup record of Virat Kohli)

वहीं, पथुम निसांका ने एशिया कप टी-20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में कोहली की बराबरी कर ली है. विराट कोहली ने एशिया कप टी-20 में 4 बार 50+ स्कोर करने में सफल रहे हैं. वहीं, निसांका के नाम भी अब एशिया कप में 4 बार 50+ स्कोर करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. (Fourth 50-plus score for Nissanka in the tourney)

मैच की बात करें तो पाथुम निसांका के शानदार अर्धशतक के बावजूद श्रीलंका को सोमवार को एशिया कप के ग्रुप बी मैच में हांगकांग पर चार विकेट से जीत दर्ज करने से पहले लक्ष्य का पीछा करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. निसांका (68 रन) की पारी ने समय पर तेजी पकड़ी. उन्होंने तीसरे विकेट के लिए कुसल परेरा (20 रन) के साथ 57 रन की साझेदारी की जिससे श्रीलंका सुपर चार में जगह बनाने के करीब पहुंच गया

धीमी पिच पर श्रीलंका ने सतर्कता से 150 रन के लक्ष्य का पीछा शुरू किया और 18.5 ओवर में छह विकेट पर 153 रन बनाकर जीत दर्ज की. (भाषा के इनपुट के साथ)