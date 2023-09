IND vs AUS ODI: सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस का बड़ा बयान, "सीरीज जीतना चाहते हैं लेकिन..."

Pat Cummins Ahead of IND vs AUS

Pat Cummins on His Fitness; IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को बाईं कलाई की चोट से पूरी तरह से उबरने के बाद भारत के खिलाफ तीनों एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में खेलने की उम्मीद है लेकिन उन्होंने कहा कि उनके नई गेंद के साझेदार मिशेल मार्श (Mitchell Marsh Ruled Out From 1st ODI vs India) शुक्रवर को होने वाले पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने साथ ही उम्मीद जताई कि मार्नस लाबुशेन (Pat Cummins on Marnas Labusen) भारत के खिलाफ श्रृंखला में अच्छी फॉर्म जारी रखेंगे और विश्व कप की टीम के अंतिम 15 खिलाड़ियों में अपना दावा मजबूत करेंगे.