विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: पाकिस्तान की बैटिंग खस्ताहाल, फैंस को आई इस बल्लेबाज की याद, सोशल मीडिया पर जताया गुस्सा

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम 127 रन ही बना सकी.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: पाकिस्तान की बैटिंग खस्ताहाल, फैंस को आई इस बल्लेबाज की याद, सोशल मीडिया पर जताया गुस्सा
IND vs PAK Asia Cup 2025

IND vs PAK Fans Miss Babar Azam and Mohammad Rizwan: कुलदीप यादव की कलात्मकता, अक्षर पटेल के अनुशासन और वरुण चक्रवर्ती की चतुराई ने पाकिस्तान को रविवार को एशिया कप ग्रुप लीग मुकाबले के पहले हाफ में नौ विकेट पर 127 रन पर रोक दिया और भारत ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा. इस तरह भारतीयों ने एक बार फिर दोनों पड़ोसी देशों के बीच गुणवत्ता के अंतर को दर्शाया. स्पिनर अक्षर (4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट), कुलदीप (4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट) और वरुण (4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट) लाइन और लेंथ के मामले में बेदाग़ थे और कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज़ उनके हाथों से तिकड़ी को खेलने का माद्दा नहीं दिखा पाया. नतीजा तो तय था और अपेक्षित परिदृश्य में कोई नाटकीय बदलाव नहीं आया.

पाकिस्तानी फैंस टीम की बैटिंग पर हुए नाराज

टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की खस्ताहाल बल्लेबाजी के बाद सोशल मीडिया एक्स पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को फैंस मिस करते हुए नजर आये, पाकिस्तानी फैंस ने टीम की खराब बैटिंग की जमकर आलोचना की और लिखा की बाबर आजम के बिना पाकिस्तान का हाल यही होगा.

अक्षर, कुलदीप और वरुण ने मिलकर 40 डॉट गेंदें फेंकीं और जसप्रीत बुमराह ने 15 और गेंदें डालीं, जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाजों की स्थिति समझी जा सकती है. अगर शाहीन शाह अफरीदी (16 गेंदों पर नाबाद 33 रन) ने लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो स्कोर 125 रन से आगे नहीं बढ़ पाता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Mohammad Babar Azam, Mohammad Rizwan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com