विज्ञापन
विशेष लिंक

एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम में आई खुशबरी, जिसपर लगा था रेप का आरोप, उसको मिली राहत

हैदर अली को रेप के मामले में राहत मिली है. ब्रिटेन की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने रेप मामले की जांच बंद कर दी है.

Read Time: 2 mins
Share
एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम में आई खुशबरी, जिसपर लगा था रेप का आरोप, उसको मिली राहत
हैदर अली को मिली राहत
  • पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को ब्रिटेन की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने रेप मामले की जांच बंद कर दी है
  • हैदर अली पर लगे सभी आरोप हटा लिए गए हैं और वे अब ब्रिटेन छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं
  • हैदर अली को पिछले महीने मैनचेस्टर में कथित अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को रेप के मामले में राहत मिली है. ब्रिटेन की ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने रेप मामले की जांच बंद कर दी है. हैदर पर लगे सभी आरोप हटा लिए गए हैं. वे अब ब्रिटेन छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं. पिछले महीने ब्रिटेन में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (जीएमपी) द्वारा बलात्कार के संदेह में हैदर अली को गिरफ्तार किया गया था. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, 'हम इस तरह के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और हर घटना का गहन मूल्यांकन करते हैं. उपलब्ध साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा के बाद मामले की जांच फिलहाद बंद कर दी गई है. अगर कोई और जानकारी सामने आती है, तो फिर से उचित समीक्षा की जाएगी.'

24 वर्षीय हैदर पाकिस्तान ए टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर थे. 3 अगस्त को एक मैच के दौरान, जीएमपी अधिकारी बेकेनहैम के मैदान पर पहुंचे और हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया. जीएमपी ने तब कहा था कि 23 जुलाई को मैनचेस्टर में हुए कथित अपराध के कारण हैदर को गिरफ्तार किया गया. उस समय हैदर को जमानत मिल गई थी और कथित पीड़िता को अधिकारियों द्वारा सहायता दी जा रही थी.

रिपोर्टों के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि दोनों की पहली मुलाकात 23 जुलाई को मैनचेस्टर के एक होटल में हुई थी, जहां कथित घटना घटी थी. साथ ही शिकायत दर्ज कराने से पहले 1 अगस्त को एशफोर्ड में भी उनकी मुलाकात हुई थी. 

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हैदर अली के खिलाफ लगे सभी आरोपों को हटाए जाने की पुष्टि ईएसपीएनक्रिकइन्फो से की. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि कार्रवाई के दौरान अली को उचित कानूनी सहायता मिली. उनका प्रतिनिधित्व आपराधिक कानून बैरिस्टर मोईन खान ने किया. पीसीबी ने कहा कि बोर्ड के खिलाड़ी कल्याण प्रोटोकॉल और आचार संहिता के अनुसार क्रिकेटर के अधिकारों की रक्षा की गई.

हैदर ने पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 टी20 मैच खेले हैं. वनडे में उन्होंने 42 रन बनाए हैं. वहीं टी20 में 3 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 505 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें- Asia Cup 2025: संजू सैमसन को किस क्रम पर करनी चाहिए बल्लेबाजी? सुनील गावस्कर ने दिया सटीक जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Haider Ali, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com