Pakistan vs UAE: बड़े संकट में इन 2 दिग्गजों की सलाह ने कराया पाकिस्तान बोर्ड से सरेंडर,वर्ना बर्बाद हो जाता पीसीबी

Asia Cup 2025: अगर पीसीबी के तेवरों को ICC की चेतावनी ने सरेंडर करने में बड़ा रोल प्ले किया, तो इतना ही योगदान दो पूर्व दिग्गजों से मिली सलाह का भी रहा

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ड्रामे के बीच लाहौर में करीब दो घंटे मीटिंग चली
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एशिया कप में मुश्किल समय पर पूर्व दिग्गजों से सलाह ली
  • रमीज राजा ने मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से हटाने की जिद छोड़ने की सलाह दी
  • पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने भी रमीज राजा की सलाह का समर्थन किया जिससे मोहसिन नकवी का फैसला मजबूत हुआ
Asia Cup 2025: बुधवार को पाकिस्तान बोर्ड, उसकी क्रिकेट और भविष्य तबाह होने से सही समय पर मिली सलाह ने बचा लिया. वरना पाकिस्तान का अड़ियल रवैया और आईसीसी उसे भविष्य में ऐसी जगह ले जाकर छोड़ता कि उसकी क्रिकेट और खिलाड़ियों का भविष्य क्या होता, यह सहज ही समझा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत ही मुश्किल पलों में सलाह के लिए पीसीबी (PCB) चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पूर्व दिग्गज और अध्यक्ष रहे रमीज राजा और नजम सेठी को इस मामले पर सलाह के लिए आमंत्रित किया. लाहौर में पीसीबी के दफ्तर में करीब दो घंटे चली बैठक के बाद मोहसिन ने दोनों से मिली सलाह के बाद यूएई के खिलाफ मैच में खेलने का फैसला किया. 

यह सलाह दी रमीज राजा ने

पूर्व क्रिकेटर और कप्तान भी रह चुके रमीज राजा ने सबसे अहम सलाह यही दी कि वह मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से हटाने की जिद छोड़ दें. इसको लेकर मोहिसन और राजा के बीच लंबी बातचीत चली, लेकिन जब पूर्व अध्यक्ष और अनुभवी प्रशासक नजम सेठी ने भी अपना वोट राजा की सलाह के पक्ष में दिया, तो मोहसिन नकवी ने इस फैसले पर अपने फैसले पर लगा दी. 

मोहसिन ने दी टीम को हरी झंडी

इस संयुक्त फैसले के बाद मोहिसन नकवी ने दुबई के होटल में स्टेडियम के लिए निकलने के लिए मैसेज का इंतजार कर रही पाकिस्तान  टीम के मैनेजर को स्टेडियम जाने का संदेश दिया. इसके बाद ही पाकिस्तान टीम तुरंत ही होटल से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए रवाना हो गई. हालांकि,  आईसीसी इससे पहले ही पीसीबी को चेतावनी दे चुकी थी कि अगर उसने टूर्नामेंट के बहिष्कार का फैसला लिया, तो उसे इसके क्या-क्या परिणाम झेलने पड़ सकते हैं. लेकिन यह भी एक बात रही कि जब पाकिस्तान क्रिकेट एक तरह से अपने इतिहास के सबसे विवादित मोड़ों में से एक पर खड़ी थी और यहां से उसके साथ कुछ भी हो सकता था, तो वहां पूर्व दिग्गज रमीज राजा और पूर्व अध्यक्ष नजम सेठी ने भी वर्तमान प्रबंधन की बुद्धि को दुरुस्त करने का काम किया. 

