Pakistan Vs Oman LIVE Score, Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला

Pakistan Vs Oman LIVE, Asia Cup 2025: पाकिस्तान की टीम एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को ग्रुप ए के अपने पहले मैच में ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. पाकिस्तान टीम कमजोर ओमान के खिलाफ अपनी तैयारी को पुख्ता अंजाम देने की कोशिश करेगी. पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से हराया था जिससे निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ा होगा. इस मैच में स्पिनर मोहम्मद नवाज ने हैट्रिक बनाई थी और वह फिर से पाकिस्तान के लिए तुरुप का इक्का होंगे. (SCORECARD)

संयुक्त अरब अमीरात की धीमी पिचों के कारण पाकिस्तान को टीम में स्पिनरों को शामिल करना पड़ा. उसकी यह रणनीति त्रिकोणीय श्रृंखला के दौरान कारगर साबित हुई और एशिया कप में भी यह रणनीति महत्वपूर्ण साबित होगी.

टीमें:

ओमान प्लेइंग इलेवन: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान महमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद