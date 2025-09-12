विज्ञापन
Pakistan vs Oman: बाबर-रिजवान के बिना क्या दम दिखाएगी पाएगी पाक? पिच क्या खिलाएगी गुल? जानें प्लेइंग XI

Pakistan vs Oman, Asia Cup 2025: पाकिस्तान और ओमान की टीम इंटरनेशनल लेवल पर अबतक एक भी बार आमने-सामने नहीं हुई है.

Pakistan vs Oman
  • एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान और ओमान की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी
  • पाकिस्तान ने अब तक टी20 इंटरनेशनल में दो सौ से अधिक मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें अधिक जीत मिली है
  • दुबई की पिच तेज गेंदबाजों को पहले मदद देती है और बाद में स्पिनरों के लिए अनुकूल होती है
Pakistan vs Oman, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में आज (12 सितंबर) पाकिस्तान की भिड़ंत ओमान के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. क्रिकेट पंडितों का मानना है कि पाकिस्तान यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी. क्योंकि ओमान के बजाय उनकी टीम में एक से बढ़कर एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं. दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे आएंगे. वहीं मैच का असल रोमांच आधे घंटे बाद यानि कि 8.00 बजे से देखने को मिलेगा. 

हेड टू हेड रिकॉर्ड

पाकिस्तान और ओमान की टीम आज के मुकाबले में आमने सामने हो, उसे पहले बात करें दोनों टीमों की भिड़ंत के बारे में तो वह पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं. 

ग्रीन टीम ने 2005 से खबर लिखे जाने तक कुल 272 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच 155 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, जबकि 106 मैचों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है. 

वहीं बात करें ओमान के बारे में तो उन्होंने 2015 से खबर लिखे जाने तक 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस दौरान उन्हें 44 मैचों में जीत, जबकि 51 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. 

पिच रिपोर्ट 

पाकिस्तान और ओमान के बीच आज का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां की सतह पारंपरिक रूप से सूखी रहती है. ऐसे में बल्लेबाजी के दौरान बल्लेबाजों को स्ट्रोक लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. 

हालांकि, जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ती है, पिच से स्पिनरों को मदद मिलनी शुरू हो जाती है. उससे पहले तेज गेंदबाजों के मुफीद विकेट काम करती है. 160 प्लस का स्कोर यहां पर मैच विनिंग स्कोर साबित हो सकता है. 

आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

पाकिस्तान: सैम अयूब, साहिबजदा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मुहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मुहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद. 

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, आशीष ओडेदरा, विनायक शुक्ला, आर्यन बिष्ट, सुफयान महमूद, समय श्रीवास्तव, शकील अहमद और हसनैन शाह. 

