विज्ञापन
विशेष लिंक

शॉकिंग! पाकिस्तान में अब क्रिकेटरों का भी हुआ बुरा हाल, नसीम शाह के घर पर हुई धुआंधार फायरिंग

Naseem Shah's Home Attacked: अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की लेकिन इस गेंदबाज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय के लिए टीम के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा.

Read Time: 2 mins
Share
शॉकिंग! पाकिस्तान में अब क्रिकेटरों का भी हुआ बुरा हाल, नसीम शाह के घर पर हुई धुआंधार फायरिंग
Naseem Shah’
  • पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के पैतृक घर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की
  • नसीम शाह ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच के लिए टीम के साथ बने रहने का फैसला किया है
  • नसीम के परिवार के अधिकांश सदस्य इस्लामाबाद में रहते हैं, जबकि कुछ करीबी रिश्तेदार पैतृक घर पर हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gunmen attack home of Pakistan pacer Naseem Shah: खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर ​​जिले में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के पैतृक घर के गेट पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की लेकिन इस गेंदबाज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय के लिए टीम के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. नसीम के करीबी एक सूत्र ने घटना की पुष्टि की है जिसकी जांच की जा रही है. श्रीलंका के खिलाफ मैच मंगलवार को रावलपिंडी में खेला जा रहा है. जिसमें पाकिस्तान को 6 रन से जीत मिली है. 

सूत्र ने कहा, ‘‘नसीम और उनके परिवार के अधिकांश सदस्य अब इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन लोअर दीर ​​में उनके कुछ करीबी रिश्तेदार हैं जो उनके पैतृक घर पर रहते हैं.'' उन्होंने कहा कि नसीम ने अपने परिवार से बात करने के बाद आश्वासन दिया कि घटना की जांच की जा रही है और उन्हें अपने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

सूत्र ने कहा, ‘‘इसके बाद नसीम ने अपनी टीम के साथ बने रहने का फैसला किया.राष्ट्रीय टीम के कई खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आते हैं जहां उत्तरी इलाकों में सुरक्षा बल अक्सर आतंकवादी हमलों से जूझते रहते हैं. उत्तरी इलाके कबायली झगड़ों के लिए भी जाने जाते हैं".

किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. 

लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जब नसीम शाह के घर पर गोलियां चली तो उस समय उनका परिवार घर पर ही थी.  इस हमले से उनके घर की खिड़कियों, पार्किंग एरिया और मेन गेट को नुकसान पहुंचा है, हालांकि, नसीम के छोटे भाई हुनेन शाह और उबैद शाह उस समय घर पर थे या नहीं यह बात रिपोर्ट में अभी तक सामने नहीं आई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Naseem Abbas Shah, Pakistan, Sri Lanka, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now