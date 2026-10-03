दिखा दिया ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है! 15 साल का वैभव सूर्यवंशी काफी है, जानें क्यों सहमा हुआ है पाकिस्तान

एशियन गेम्स के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतेगी. आजके मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर है. वैभव की बल्लेबाजी मैच का पासा पलट सकती है. भारत बनाम पाकिस्तान का मैच कभी भी मामूली नहीं होता.. और वैभव सूर्यवंशी को इसका एहसास हो जाएगा. उनके भारतीय करियर की अभी शुरुआत ही है, इंग्लैंड में एक विफलता, जिम्बाब्वे में कुछ तूफानी पारियां और घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों T20I मैचों में बेंच पर बैठने के बाद, एक अच्छा प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट का भरोसा फिर से जीतने में बहुत मदद कर सकता है. भारत-पाकिस्तान का मैच वैभन सूर्यवंशी को उनकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व बना सकता है. ठीक वैसे ही, जैसा 80 के दशक के आखिर में तेंदुलकर और 2012 में कोहली के साथ हुआ था.

बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ वैभव ने अपने करियर में अंडर 19 और भारत ए को मिलाकर अबतक कुल 5 मैच खेले हैं जिसमें 107 रन बनाए हैं. आखिरी बार वैभव 2025 के राइजिंग स्टार्स टी-20 एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे जिसमें उन्होंने 6 गेंदों में 5 रन और फाइनल में 10 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा 2024 के अंडर 19 एशिया कप में वैभव पाकिस्तान के खिलाफ 1 रन और 45 रन बनाए थे.

वैभव से डर कर रहने की जरूरत

पाकिस्तान को वैभव से डर कर रहने की जरूरत है. ऐसा इसिलए क्योंकि बड़े मैचों में वैभव अपनी बल्लेबाजी से मैच का पासा पूरी तरह से पलट देते हैं. वैभव ने अपने परफॉर्मेंस से दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों को परेशान किया है .

वैभव सूर्यवंशी की कुछ प्रमुख बड़ी और यादगार पारियां

मैच / टूर्नामेंट विरोधी टीम स्कोर बाउंड्रीं स्ट्राइक रेट अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल इंग्लैंड 80 गेंदों में 175 रन 15 चौके और 15 छक्के 218.75

आईपीएल 2026 एलिमिनेटर सनराइजर्स हैदराबाद 29 गेंदों में 97 रन 5 चौरे 12 छक्के 334.48. लिस्ट-ए ट्राई सीरीज फाइनल श्रीलंका ए 29 गेंद पर 94 रन 10 चौके 8 छक्के 324.14

आज फाइनल का महामुकाबला, इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

पाकिस्तान को अबरार अहमद और सुफियान मोकिम के साथ साइम अयूब और अराफात मिन्हास से स्पिन गेंदबाजी में उम्मीदें होंगी. मुकाबले का नतीजा काफी हद तक दोनों टीमों के स्पिनरों के 16 ओवरों पर निर्भर कर सकता है. बल्लेबाजी की बात करें तो भारत के पास अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, सेमीफाइनल के नायक ईशान किशन, एशिया कप फाइनल के स्टार तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे मजबूत विकल्प हैं.

इसके मुकाबले पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी हद तक कप्तान साहिबजादा फरहान पर निर्भर करेगी. साइम अयूब पाकिस्तान के प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन अब तक खास नहीं रहा है. हसन नवाज और अब्दुल समद पर भी पाकिस्तान को भरोसा होगा। दोनों ने लिटन दास, मुस्तफिजुर रहमान, शोरिफुल इस्लाम और तौहीद हृदोय जैसे खिलाड़ियों वाली मजबूत बांग्लादेशी टीम के खिलाफ पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. कुल मिलाकर भारत के लिए इस मुकाबले में हासिल करने को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन गंवाने के लिए काफी कुछ है. भारतीय टीम के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण को जानने वाले मानते हैं कि उन्हें हार बिल्कुल पसंद नहीं है.

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