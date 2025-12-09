'बच्चे बड़े हो जाते हैं और...' IPL और PSL में कौन है नंबर वन, वसीम अकरम ने बताया

Pakistan legend Wasim Akram takes a dig at IPL: वसीम अकरम जब भी कुछ बोलते हैं तो वह स्पोर्ट्स जगत में सुर्खियां बन जाती है अब पूर्व पाक दिग्गज ने आईपीएल के टाइमलाइन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने खासकर भारतीय फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. अकरम ने आईपीएल की टाइमलाइन को लेकर तंज कसा है और कहा कि, "बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन आईपीएल खत्म नहीं होता है. अकरम ने कहा कि PSL का छोटा समय विदेशी खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है, उन्होंने कहा कि "ढाई से तीन महीने" तक चलने वाली लीग बोरिंग होती हैं. उन्होंने IPL का भी अलग संदर्भ में ज़िक्र किया और कहा कि टैलेंट दिखाने के मामले में PSL नंबर 1 है.

PSL को प्रमोट करने वाले इवेंट में वसीम अकरम ने कहा, "PSL लीग की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ़ 34-35 दिनों के लिए ही खेली जाती है, शायद अगले साल थोड़ी ज़्यादा. यह दूसरी लीग की तरह तीन महीने की नहीं होती. बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो लीग खत्म ही नहीं होती. विदेशी खिलाड़ी, जब पाकिस्तान आते हैं, तो 35-40 दिन यहां रहना पसंद करते हैं. इससे ज़्यादा - ढाई से तीन महीने - सबके लिए थोड़ा ज़्यादा है. मैं भी बोर हो जाता हूं'

Wasim Akram said, "The best thing about PSL is that it lasts for 34 days or a bit more next year. It's not three months long like other league. "Bachay baray ho jatay hain, woh league khatam hi nahi hoti." pic.twitter.com/8yJ4VfaUFB — Sheri. (@CallMeSheri1_) December 8, 2025

PSL है नंबर वन लीग

स्विंग ऑफ सुल्तान के नाम से विख्यात अकरम ने आगे कहा, "इसका सबसे अच्छा उदाहरण BBL है, उन्होंने ढाई महीने से शुरू किया था. उन्हें चार या पांच साल बाद एहसास हुआ कि यह काम नहीं कर रहा है. अब उनका समय लगभग 40 दिन है. बस इतना ही, यही PSL की खूबसूरती है. बेशक, टैलेंट भी है. जब मैं विदेश में किसी से बात करता हूं, तो वे IPL और दूसरी लीग में बॉलिंग के बारे में बात करते हैं.वे कहते हैं कि जहां तक ​​टैलेंट की बात है, PSL निश्चित रूप से नंबर 1 है क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं.". वसीम अकरम के इस बयान ने सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच खलबली मची दी है, फैन्स अकरम के कमेंट पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. उसी इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने कहा, "मेरा विज़न PSL को दुनिया की नंबर वन लीग बनाना है.

PSL number one league? Let the teams get their foreign players first without last-minute backouts😂😂 — MR (@IamManu_45) December 8, 2025

Bachhe badhe bankar phir retire hone ke baad psl khelte hain. They will have joint pain etc. can't expect legends league players to play 3 months na. ? 🤡🤡😃 — Nambo (@nitin_nam) December 8, 2025

League khatam ho ya na ho, obsession toh kabhi khatam hota hi nahi Pakistaniyo ka IPL se 😂 — Yashraj (@underthsky0608) December 8, 2025

बता दें कि IPL, जिसमें 10 टीमें होती हैं, आम तौर पर दो महीने से थोड़ा ज़्यादा चलता है. IPL 2024, 65 दिनों तक चला, जबकि IPL 2025 लगभग इतने ही समय के लिए होना था. लेकिन, पहलगाम आतंकी हमले की वजह से, यह 22 मार्च को शुरू होने के बाद 3 जून को खत्म हो गया.