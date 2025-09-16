विज्ञापन
Asia Cup 2025: एशिया कप से हटने पर पाकिस्तान को होगा भारी नुकसान, 141 करोड़ रुपये...

Pakistan Loss if Out From Asia Cup: एशिया कप से बाहर होने पर पाकिस्तान को 12 से 16 मिलियन अमरीकी डालर (105 करोड़ रुपये से 14 मिलियन रुपये) के राजस्व का नुकसान हो सकता है.

Asia Cup 2025: अगर पाकिस्तान ने किया एशिया कप का बहिष्कार को टूट जाएगी कमर!
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैंडशेक विवाद में आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी.
  • यदि पाकिस्तान टीम यूएई के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरी तो वह एशिया कप के सुपर-4 चरण से बाहर हो जाएगी.
  • एशिया कप से बाहर होने पर पाकिस्तान को अनुमानित रूप से 105 से 141 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है.
Pakistan Loss if Out From Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैंडशेक विवाद में आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को ना हटाने पर एशिया कप से बाहर होने की धमकी दी है. लेकिन मंगलवार को आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पीसीबी की मांग ठुकरा दी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी बोर्ड का अगला कदम क्या होता है. पाकिस्तानी टीम अगर बुधवार को यूएई के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरती है तो वह सुपर-4 की रेस से बाहर हो जाएगी. इसके अलावा अगर वह एशिया कप से बाहर होते हैं तो उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एशिया कप से बाहर होने पर पाकिस्तान को 12 से 16 मिलियन अमरीकी डालर (105 करोड़ रुपये से 141 करोड़ रुपये) के राजस्व का नुकसान हो सकता है. पांच टेस्ट खेलने वाले देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को, एशिया क्रिकेट काउंसिल के रेवेव्यू का प्रत्येक को 15 प्रतिशत दिया जाता है. जबकि बचे हुआ 25 प्रतिशत एसोसिएट नेशन को दिया जाता है. राजस्व प्रसारण सौदों (रैखिक और डिजिटल), विभिन्न प्रायोजन, टिकटिंग और कुछ और चीजों से आता है.

अकेले इस एशिया कप से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की अनुमानित कमाई 12 से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है. और टूर्नामेंट से हटने का उसका कोई भी फैसला संस्था के लिए विनाश का कारण बन सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही राजस्व के मामले में दवाब में है. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई) ने एसीसी के साथ 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर में आठ साल का करार (2024-2031) किया. इस सौदे में महिला एशिया कप और अंडर-19 पुरुष एशिया कप के प्रसारण अधिकार भी शामिल हैं.

नाम न छापने की शर्त पीटीआई से इस मामले में एक सूत्र ने कहा,"क्या नकवी पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष के लिए 227 मिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित बजट में से लगभग 16 मिलियन अमरीकी डालर खोने का जोखिम उठा सकते हैं? यह वार्षिक पीसीबी राजस्व का लगभग सात प्रतिशत होगा. यह उनके लिए कठिन काम होगा."

यह स्पष्ट है कि यदि पीसीबी बाहर निकलने का फैसला करता है, तो उसे एसीसी बोर्डरूम में अकेला छोड़ दिया जाएगा, जहां अन्य निदेशक किसी प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेने के बिना 15 प्रतिशत वार्षिक हिस्सेदारी प्राप्त करने पर आपत्ति कर सकते हैं. एसीसी के प्रमुख के रूप में नकवी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आधिकारिक प्रसारक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जो सहमत शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर सकता है.

