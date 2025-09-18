PAK vs UAE: जुनैद सिदिद्की ने जो कर डाला, वह तो एशिया कप इतिहास में बड़े-बड़े टेस्ट स्टार बॉलर नहीं कर सके

यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ (pak vs uae) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में यूएई के 32 साल के पेसर जुनैद सिद्धिकी (Junaid Siddique) ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के दांत खट्टे कर दिए. जुनैद ने शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट लिए. और इसी के साथ ही इस क्रिकेट के 'नवजात शिशु' देश के गेंदबाज ने टूर्नामेंट के इतिहास (टी20 फॉर्मेट) में वह कर दिखाया, जो टेस्ट खेलने वाले 12 देशों में बड़े-बड़े नाम वाले गेंदबाज नहीं कर सके. बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि जुनैद का यह प्रदर्शन एशिया कप टी20 के इतिहास का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही नहीं बना, बल्कि बात इससे कहीं आगे की है.

जुनैद की बड़ी उपलब्धि!

यूएई के इस दाएं हत्था पेसर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए, तो वह टूर्नामेंट के इतिहास में अभी तक सर्वश्रेष्ठ छह प्रदर्शन करने वाले बॉलरों में दो बार शुमार हो गए. बुधवार का प्रदर्शन जुनैद का एशिया कप टी20 में भारत के भुवनेश्वर के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया. भुवी ने साल 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 रन देकर 5 विकेट लिए थे. वहीं, तीसरे नंबर पर भी अब जुनैद सिद्दिकी हैं, जिन्होंने इसी संस्करण में ओमान के खिलाफ 23 रन देकर 4 विकेट लिए थे. इस तरह टूर्नामेंट के शीर्ष सर्वश्रेष्ठ 6 प्रदर्शनों में दो बार अपना नाम लिखवाने वाले वह दूसरे बॉलर हैं. उनके अलावा यह काम भुवनेश्वर कुमार ने किया है. चलिए आप टॉप सिक्स सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर गौर फरमा लें.

प्रदर्शन बॉलर साल

5/4 भुवनेश्वर कुमार 2022

4/18 जुनैद सिद्दिकी 2025

4/23 जुनैद सिद्दिकी 2025

4/26 लसिथ मलिंगा 2016

4/26 भुवनेश्वर कुमार 2022

4/24 प्रमोद मधुशन 2022