आज का दिन सचिन तेंदुलकर के लिए क्यों है खास?

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले सचिन ने जब 2013 में संन्यास लिया, तो बल्लेबाजी के तमाम बड़े रिकॉर्ड उनके नाम थे. सचिन ने टेस्ट और वनडे दोनों ही फॉर्मेट में अपनी श्रेष्ठता साबित की, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड असाधारण है. सचिन ने अपने वनडे करियर की शुरुआत 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ की थी. दिग्गज पाकिस्तानी गेंदबाजों वसीम अकरम, इमरान खान और वकार युनूस के सामने 16 साल की उम्र में जब सचिन बल्लेबाजी के लिए उतरे, तो शायद किसी ने सोचा होगा कि वे भविष्य में ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि क्रिकेट के भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे. सचिन अपने पहले मैच में खाता नहीं खोल सके थे. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सचिन अपनी दूसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. उन्हें वकार युनूस ने आउट किया था. शून्य पर आउट हुए सचिन अपने बाद के करियर में पाकिस्तान के लिए हर मैच में सबसे बड़ा खतरा साबित हुए.

सचिन ने 1989 से 2012 के बीच पाकिस्तान के खिलाफ 69 वनडे मैचों में 40.09 की औसत से 5 शतक और 16 अर्धशतक लगाते हुए 2,526 रन बनाए. सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ 18 टेस्ट खेले जिसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 1,057 रन बनाए.

वनडे क्रिकेट में सचिन का रिकॉर्ड असाधारण है. उनके कई रिकॉर्ड का टूटना बेहद मुश्किल है. वनडे में सर्वाधिक शतक के मामले में कोहली ने सचिन को पछाड़ दिया है, लेकिन कुल मैच और रन के मामले में उन्हें पीछे छोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल है.

सचिन ने 463 वनडे में 49 शतक और 96 अर्धशतक की मदद से 18,426 रन बनाए हैं और शीर्ष पर काबिज हैं. सचिन ने 200 टेस्ट मैचों में 51 शतक और 68 अर्धशतक की मदद से 15,921 रन और 1 टी20 में 10 रन बनाए हैं.

