ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह का बड़ा इशारा, भारत से मुकाबले को लेकर पाकिस्तान को किया सावधान

- ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने भारत-पाकिस्तान मैच में टीम इंडिया को हर पहलू में मजबूत बताया है.
- जतिंदर सिंह ने भारतीय विस्फोटक खिलाड़ियों अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की पावरफुल शुरुआत की संभावना जताई.
- ओमान की टीम में अधिकांश खिलाड़ी पार्ट-टाइम हैं जो कॉरपोरेट क्रिकेट खेलते हुए संतुलन बनाते हैं.
NDTV EXCLUSIVE OMAN Captain on IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर पारा चढ़ता जा रहा है. भारत-पाकिस्तान के मैच के दिन 14 सितंबर यानी रविवार को भी मौसम विभाग ने तापमान आसमान पर रहने का अंदाज़ा लगाया है. फिर भी वहां खेल रही टीमें भी मान रही हैं कि भारत-पाकिस्तान मैच के दिन सभी फैक्टर पीछे रह जाएंगे और मैच को हर हाल में जीतने का जज़्बा ही सबसे आगे होगा.
ओमान के कप्तान ने क्यों कहा- पाकिस्तान सावधान!
ओमान के कप्तान जतिन्दर सिंह ने कहा है कि भारत-पाकिस्तान मैच में ज़ाहिर तौर पर टीम इंडिया हर पहलू में सबसे मज़बूत नज़र आ रही है. लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के लिए कुछ खास सलाह भी दी है. उन्होंने कहा कि वो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों के साथ इमर्जिंग एशिया कप में खेल चुके हैं. और वो मानते हैं कि ये खिलाड़ी हर मैच में टीम इंडिया को पावरफुल स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे.
‘पार्ट टाइम खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं'
ओमान के कप्तान ने बताया कि वहां आमतौर पर खिलाड़ी कॉरपोरेट क्रिकेट खेलते हैं. ओमान की टीम में अधिकांश पार्ट-टाइम खिलाड़ी हैं जिन्हें नौकरी और क्रिकेट के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है. जतिंदर कहते हैं, “हम शुक्रवार-शनिवार को आमतौर पर कॉरपोरेट क्रिकेट खेलते हैं. ज़्यादातर खिलाड़ी कॉरपोरेट क्रिकेट खेलकर ही आगे आये हैं.”
जतिंदर सिंह ये भी कहते हैं, "हमें हमारी टीम पर गर्व है. हम खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रहे हैं. यह न केवल हमारे लिए बल्कि ओमान क्रिकेट के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है."
एशिया कप में ओमान की यात्रा- भारत के खिलाफ मैच
ओमान ने एशिया कप 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जो उनके क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है..जतिंदर सिंह की कप्तानी में, ओमान की टीम इस टूर्नामेंट में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराएगी.
ओमान का अगला मैच भारत के खिलाफ 19 सितंबर को होगा, जो ना सिर्फ मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि एशिया कप की 8 बार की विजेता टीम भी है. मगर जतिंदर सिंह कहते हैं, "टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है. लड़के बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे और इसके लिए वो बेहदउत्साहित हैं."
भारतीय खिलाड़ियों के प्रति सम्मान- गिल और कुलदीप चमकेंगे
जतिंदर सिंह ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा, "आप एक को नहीं चुन सकते हैं. सभी सितारे हैं. उन्होंने अपने कौशल में महारत हासिल की है, लेकिन हमारे लिए, यह नामों के बारे में नहीं है, बल्कि गेंद पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गिल का गेम और कुलदीप यादव की फिरकी कमाल ढा सकती है."