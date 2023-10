"भारत-पाकिस्तान मैच में भी...", वर्ल्ड कप में खराब अंपायरिंग हो रही है, पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने खड़े किए सवाल

IND vs PAK: अंपायरिंग पर सवाल खड़े कर दिए पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने

Salman Butt On India vs Pakistan match: वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup) में अंपायरिंग को लेकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज सलमान बट (Salman Butt ) ने सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका (AUS vs SA) के मैच के दौरान स्टीव स्मिथ और मार्कस स्टोइनिस को जिस तरह से आउट दिया गया है उससे पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज खुश नहीं हैं. सलमान ने आगे ये भी कहा है कि भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मैच के दौरान भी मोहम्मद रिज़वान के खिलाफ एक गलत फैसला आ सकता था. लेकिन वो तो भला हो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने रिव्यू लिया जिससे वो बच गए. अपनी बात रखते हुए सलमान बट ने आगे कहा, "वर्ल्ड कप में अंपायरिंग अच्छी नहीं रही-निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत दयनीय है.. डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो भी आउट दिए जाने से खुश नहीं थे. भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मोहम्मद रिज़वान को आउट दे दिया गय था. लेकिन वो सौभाग्यशाली रहे कि उन्होंने DRS लेने का फैसला किया था.जिससे निर्णय पलट गया. तब उस मैच में बाबर आजम को आउट दिया जा सकता था, लेकिन वो बच गए. इस वर्ल्ड कप में विश्व स्तरीय अंपायरिंग नहीं हो रही है."