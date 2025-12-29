विज्ञापन
IND vs NZ: भारत के खिलाफ सीरीज से पहले न्यूजीलैंड स्टार ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का किया एलान

Doug Bracewell Retirement Ahead of IND vs NZ Series: न्यूज़ीलैंड के लिए इस खिलाड़ी ने अपने व्हाइट-बॉल मैचों में 46 विकेट भी लिए. उनका सबसे हालिया इंटरनेशनल मैच 2023 में वेलिंगटन में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट लेवल पर था

Doug Bracewell Retirement Ahead of IND vs NZ Series

Doug Bracewell Retires From All Format Ahead of IND vs NZ Series: न्यूज़ीलैंड के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. 35 साल के इस खिलाड़ी ने 2011 से 2023 के बीच 28 टेस्ट, 21 और 20 T20I मैच खेले. ब्रेसवेल ने कुल 74 टेस्ट विकेट लेकर रिटायरमेंट लिया. सिर्फ़ अपने तीसरे टेस्ट में, उन्होंने न्यूज़ीलैंड को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने में मदद की और आखिरी इनिंग में 6-40 रन देकर सात रन से जीत दिलाई. यह आखिरी बार था जब न्यूज़ीलैंड ने टेस्ट लेवल पर ऑस्ट्रेलिया में अपने ट्रांस-टैस्मान राइवल्स को हराया था.

ब्रेसवेल ने न्यूज़ीलैंड के लिए अपने व्हाइट-बॉल मैचों में 46 विकेट भी लिए. उनका सबसे हालिया इंटरनेशनल मैच 2023 में वेलिंगटन में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट लेवल पर था, हाल ही में पसलियों में चोट लगने के कारण ब्रेसवेल को न्यूज़ीलैंड की घरेलू टीम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ खेलना पड़ा.

"यह मेरी ज़िंदगी का एक गर्व का हिस्सा रहा है, और एक युवा क्रिकेटर के तौर पर मैं यही चाहता था. क्रिकेट के ज़रिए मुझे जो मौके मिले हैं, और अपने घरेलू करियर के दौरान अपने देश के साथ-साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का मौका मिला, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा.

"मैं इस समय उन सभी टीममेट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनके साथ मैंने खेला है, और उन कोच और मैनेजमेंट का भी जो इस सफ़र में मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं.

ब्रेसवेल ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के ज़रिए एक बयान में कहा, "फर्स्ट-क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मेरे लिए खुशी की बात है, और मैं इतने लंबे समय तक खेलने और इस खेल का आनंद लेने के लिए शुक्रगुजार हूं." ब्रेसवेल न्यूज़ीलैंड के उन कुछ मॉडर्न ऑलराउंडर्स में से एक हैं जिन्होंने 4,000 रन और 400 करियर विकेट का एलीट फर्स्ट-क्लास डबल हासिल किया है, जिसमें से 3,029 रन और 258 विकेट सेंट्रल के लिए थे — जो टीम के इतिहास का सबसे अच्छा ऑल-राउंड रिकॉर्ड है.

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा, ब्रेसवेल ने इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में एसेक्स और नॉर्थम्पटनशायर के लिए भी खेला है. उन्होंने IPL 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), SA20 2024 में जोबर्ग सुपर किंग्स और इस साल की शुरुआत में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल स्टैग्स के लिए भी खेला.
 

