ट्रेविस हेड- अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि ये दो बल्लेबाज हैं IPL 2024 के बेस्ट ओपनर्स, नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया

(Navjot Singh Sidhu on best opening pair in IPL 2024:

Navjot Singh Sidhu on Travis Head vs Abhishek Sharma: आईपीएल 2024 के बेस्ट ओपनर्स कौन है. इस सवाल का जवाब भारत के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu on best opening pair in IPL 2024) ने दिया है. पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने माना है कि इस आईपीएल में ओपनर्स कमाल का खेल दिखा रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा हों. या फिर केकेआर के फिल साल्ट और सुनील नरेन, इन ओपनरों ने अपनी टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस किया है. वहीं, सिद्धू ने बेस्ट ओपनर को लेकर अपनी राय दी है.