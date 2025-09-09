विज्ञापन
शुभमन गिल नहीं, बल्कि इन दो खिलाड़ियों को मिले भारत के लिए ओपनिंग करने का मौका, रवि शास्त्री ने बताया

Ravi Shastri on India's Opener For 2025 Asia Cup: भारत के कोच रवि शास्त्री ने एशिया कप के लिए भारतीय ओपनरों का चुनाव किया है.

शुभमन गिल नहीं, बल्कि इन दो खिलाड़ियों को मिले भारत के लिए ओपनिंग करने का मौका, रवि शास्त्री ने बताया
Ravi Shastri react on India's Opener For 2025 Asia Cup, शास्त्री का बड़ा बयान
  • पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने एशिया कप 2025 के लिए ओपनर के रूप में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को चुना है
  • शास्त्री ने शुभमन गिल को ओपनिंग में शामिल नहीं किया क्योंकि सैमसन का टी20 में शीर्ष क्रम में मजबूत प्रदर्शन है
  • एशिया कप के 17वें संस्करण में आठ टीमें दो ग्रुपों में विभाजित होकर मुकाबला करेंगी, भारत ग्रुप-ए में है
Ravi Shastri Picks India's Opener For 2025 Asia Cup: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. ऐसे में भारत के पूर्व दिग्गज और पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारतीय ओपनिंग को लेकर अपनी राय दी है. शास्त्री ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ओपनर के तौर पर नहीं चुना है. पूर्व कोच ने ओपनर के तौर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का चुनाव किया है. 

मीडिया से बात करते हुए, भारत के पूर्व मुख्य कोच ने कहा: "वह सैमसन शीर्ष तीन में सबसे खतरनाक है. यहीं पर वह आपको मैच जिताता है. उसे वहीं रहने देना चाहिए. यह गिल की जगह सैमसन को लाना इतना आसान नहीं होगा.  सैमसन का टी20 में भारत के लिए शीर्ष क्रम में एक मज़बूत रिकॉर्ड है. गिल के लिए भी उसे हटाना मुश्किल होगा. गिल किसी और की जगह आ सकते हैं, लेकिन सैमसन को सलामी बल्लेबाज़ के तौर पर अकेला छोड़ देना चाहिए. सैमसन को टी20 में भारत के लिए जिस तरह से खेलना जारी रखना चाहिए, उसे जारी रखना चाहिए. वह लगातार शीर्ष क्रम में बड़े रन और शतक बनाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं."

एशिया कप के 17वें संस्करण में आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं. इन्हें दो ग्रुप में विभाजित किया गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग हिस्सा ले रही हैं. भारतीय टीम अपने ग्रुप-ए अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। टीम इंडिया का पहला मुकाबला यूएई से होगा. इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी.19 सितंबर को टीम इंडिया का मुकाबला ओमान से होगा.

अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 और फाइनल तक पहुंचती हैं, तो दोनों देशों के बीच तीन बार मुकाबला खेला जा सकता है. एशिया कप 2025 का लीग चरण 9 सितंबर से खेला जाएगा, जिसमें दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमों को अगले दौर में प्रवेश मिलेगा. 20 सितंबर से सुपर-4 चरण की शुरुआत होगी, जिसमें शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेलेंगी.

