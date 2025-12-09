विज्ञापन
IND vs SA, 1st T20: 'संजू सैमसन...' इरफान पठान ने कटक टी-20 के लिए चुनी भारतीय प्लेइंग XI

India Playing 11 by Irfan Pathan: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में पहला टी-20 मैच खेला जाएगा. इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में क्या होगी, इसको लेकर इरफान पठान ने रिएक्ट किया है.

  • पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है
  • इरफान ने विकेटकीपर के रूप में संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया है
  • पठान ने ओपनिंग जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को चुना है जबकि सूर्यकुमार यादव कप्तान हैं
Irfan Pathan picks India's playing XI for the first T20I: भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 के लिए भारतीय इलेवन का चुनाव किया है. चौंकाते हुए इरफान ने पहले टी-20 में संजू सैमसन को जगह नहीं दी है. उन्होंने जितेश शर्मा को इलेवन में रखने को लेकर वकालत की है. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान ने प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय दी है. पठान की लाइन-अप से सबसे खास बात संजू की जगह जितेश को विकेटकीपर के तौर पर चुनना है. पठान ने पहले भी पंड्या के साथ एक भरोसेमंद फ़िनिशर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है, और IPL में जितेश का एक असली लोअर-ऑर्डर बैटर के तौर पर मज़बूत ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका स्ट्राइक रेट 170 से ज़्यादा है, इरफान ने माना है कि पहले टी-20 में जितेश को मौका मिल सकता है. 

पठान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल का चुनाव किया है तो वहीं, नंबर 3 पर सूर्यकुमार यादव को जगह दी है. इसके अलावा पठान ने अपनी इलेवन में तिलक वर्मा को शामिल किया है. इरफान ने प्लेइंग इलेवन में अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रखा है. इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में इरफान ने कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पर विश्वास किया है. वहीं, तेज गेंदबाज के लिए इरफान की पसंद जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह बने हैं. 

इरफान पठान ने चुनी भारतीय प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

संजू सैमसन को लेकर क्या होगा फैसला ?

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी टी20 में 1,000 रन के बेहद करीब हैं. सैमसन ने 51 मैचों की 43 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 995 रन बनाए हैं. उन्हें 1,000 का आंकड़ा छूने के लिए महज 5 रन की और जरूरत है. कटक टी20 में मौका मिलने की स्थिति में वह ये आंकड़ा छू सकते हैं.

