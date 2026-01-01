दीप्ति शर्मा नहीं बल्कि यूपी वॉरियर्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई को बनाया कप्तान

UP Warriorz named Meg Lanning captain WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत से पहले यूपी वॉरियर्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग को आगामी सीजन के लिए टीम की कमान सौंपी है. यूपी ने नीलामी में दीप्ति शर्मा को भी खरीदा था. दीप्ति ने महिला वनडे वर्ल्ड में शानदार प्रदर्शन के दम पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था और हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुई पांच महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में उन्होंने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. फैंस को उम्मीद थी कि फ्रेंचाइजी दीप्ति को कप्तान बना सकती है. लेकिन मेग लैनिंग पर दांव लगाया, जिन्होंने पिछले सीजन में दिल्ली को लीग के फाइनल तक पहुंचाया था.

यूपी वॉरियर्स ने खिलाड़ियों की नीलामी में मेग लैनिंग को 1.9 करोड़ रुपये की बोली लगाकर टीम में शामिल किया था. मेग लैनिंग की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन सीजन लीग के फाइनल तक पहुंची. हालांकि, टीम एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई. लेकिन इस साल खिलाड़ियों की नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज करने का फैसला लिया. दिल्ली ने नीलामी के दौरान लैंनिंग को पाने के लिए पूरा जोर लगाया. लेकिन यूपी वारियर्स के पास उपलब्ध पर्स के कारण फ्रेंचाइजी को इसमें कामयाबी नहीं मिली.

एक खिलाड़ी के रूप में लैनिंग ने दो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और पांच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप खिताब जीते हैं. कप्तान के रूप में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2014, 2018, 2020 और 2023 में टी20 खिताब और 2022 में एक वनडे विश्व कप का खिताब दिलाया.

मेग लैनिंग ने महिला प्रीमियर लीग में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है. लैनिंग ने 27 मैचों में 952 रन बनाए हैं, और दिल्ली कैपिटल्स में शेफाली वर्मा के साथ बेहद सफल ओपनिंग साझेदारी की है.

फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा,"कैप्री स्पोर्ट्स की यूपी वॉरियर्स ने 2026 डब्ल्यूपीएल सत्र से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मेग लैनिंग को फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त करने की घोषणा की है."

यूपी वॉरियर्स ने लैनिंग को नीलामी में 1.9 करोड़ रुपये में खरीदा था. एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के तौर पर वह सात बार विश्व कप जीत चुकी हैं जिसमें दो वनडे खिताब और पांच टी20 खिताब शामिल हैं. पूर्व भारतीय खिलाड़ी और सहायक कोच अभिषेक नायर अब यूपी वॉरियर्स के मुख्य कोच हैं. उन्होंने कहा,"मेग का अनुभव उन्हें एक कप्तान के तौर पर सबसे अलग बनाता है." इस साल डब्ल्यूपीएल दो चरणों में होगा जिसमें पहला चरण नवी मुंबई में नौ से 17 जनवरी तक और दूसरा वडोदरा में 19 जनवरी से पांच फरवरी तक चलेगा.

यह भी पढ़ें: 'ये भी हो सकता है कि...' वर्ल्ड कप टीम में नहीं शुभमन गिल को जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय ने कही बड़ी बात

यह भी पढ़ें: मुस्ताफिज़ुर रहमान टीम में, बांग्लादेश ने बनाया T-20 WC में हिंदू कप्तान, क्रिकेट का दर्जा हर देश में धर्म-जाति से ऊपर